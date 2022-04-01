  • BIST 2.251,68
  • Altın 909.633
  • Dolar 14.6833
  • Euro 16.2161
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

İsrail ve BAE, serbest ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı

» »
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili ikili müzakerelerin tamamlandığını duyurdu.
İsrail ve BAE, serbest ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile kapsamlı ekonomik ortaklık müzakerelerini bitirdiklerini belirtti.

Zuyudi, "İbrahimi Barış Anlaşmaları çatısı altında ilişkileri güçlendirmek için bir diğer önemli adım olan anlaşma imzalanmaya hazır. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım için umut verici bir dönemi temsil ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi anlaşma: İsrail ve BAE, aralarında bir serbest ticaret anlaşması imzalamak için müzakereleri tamamladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Gendelman, anlaşmanın konusunun, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Aralık 2021'de Abu Dabi'de Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile yaptığı görüşmede ele alındığını ve anlaşmayı sonuçlandırmak için müzakerelerin hızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını aktardı.

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE ile tam ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalamak üzere bugün müzakereleri sonuçlandırmak büyük bir onurdur. Bu, bir Arap ülkesiyle öncü bir anlaşmadır ve türünün ilk örneğidir.” ifadesini kullandı.

Barbivai, iki ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 95'inin anlaşmaya dahil edildiğini ve gümrük vergilerinden muaf tutulacağını ifade etti.

İki ülke arasında serbest ticaretle ilgili ikisi İsrail'de ve ikisi de BAE'de olmak üzere 4 müzakere turu gerçekleştirildi.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu devam etti24 Mart 2022 Perşembe 23:44
  • BM: Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 670 bin İsrailli yaşıyor23 Mart 2022 Çarşamba 00:45
  • Suriye Anayasa Komitesi, İlk 6 Turdaki Hayal Kırıklığının Ardından Yarın Tekrar Toplanacak20 Mart 2022 Pazar 14:55
  • Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Ziyaret Etti19 Mart 2022 Cumartesi 13:28
  • İran Yüksek Düzeyde Zenginleştirilmiş Uranyumun Bir Kısmını Tıbbi Amaçlar İçin Dönüştürdü18 Mart 2022 Cuma 22:53
  • Otomobil Taşıyan Gemi Herkesin Gözü Önünde Battı17 Mart 2022 Perşembe 19:06
  • Türkmenistan’ın Yeni Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov Oldu15 Mart 2022 Salı 19:15
  • Lübnan'da Rusya safında savaşmak için gönüllü listeleri oluşturuluyor15 Mart 2022 Salı 12:59
  • Bayramov: Hem Azerbaycan Hem Türkiye, Barış Amacıyla Adımlar Atıyor13 Mart 2022 Pazar 14:46
  • Suriye'deki İç Savaş 11. Yılını Geride Bırakırken En Büyük Mağduriyeti Çocuklar Yaşıyor13 Mart 2022 Pazar 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti