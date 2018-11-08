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İsrail ve Filistin arasında "milli yılan" tartışması

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İsrail'in "Filistin engereği" olarak bilinen zehirli yılan çeşidini "milli yılan" ilan etmesi Filistin'in sert tepkisine neden oldu. İsrail'in kararı, "hırsızlık" olarak değerlendirildi.
İsrail ve Filistin arasında "milli yılan" tartışması

İsrail Doğayı Koruma Derneği ile Doğa ve Parklar Dairesinin çok zehirli "Filistin engereği" olarak bilinen yılanı "İsrail'in milli yılanı" ilan etmesi tartışmalara neden oldu.

Filistin Özerk Yönetimi İsrail'in bu kararına sert tepki gösterdi. Özerk Yönetimin Filistin medyasında yer alan açıklamasında İsrail'in bu kararı "hırsızlık" diye nitelendirilerek söz konusu zehirli yılanın "Filistin'in mirası" olduğu belirtildi.  

Filistin Yaban Hayatı Derneği Direktörü Imad El-Atras Filistin haber ajansı Wafa'ya yaptığı açıklamada, "Engereğin ulusal aidiyeti için yürütülen mücadele, Filistin Özerk Yönetimi'nin Filistin kimliğini korumak için yürüttüğü büyük mücadelenin parçasıdır" dedi. El-Atras, "İsrail’in engerek iddiası, işgal devletinin ülkenin medeniyet ve insanlık tarihini çarpıtıp bozma politikasının bir parçası" ifadesini kullandı.

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberinde, söz konusu yılanın 1938 yılından bu yana "Filistin engereği" olarak nitelendirildiği belirtilerek Filistin'de türlerin çeşitliliği için önemli bir sembol olduğu kaydedildi.

İbranicede "İsrail engereği" olarak adlandırılan yılan geçen Perşembe İsrail'in milli yılanı ilan edilmişti. Arutz Scheva adlı televizyon kanalının haberine göre ülkenin milli yılanı internet üzerinden yapılan oylama ile seçildi.

70-130 santimetre uzunluğundaki yılan İsrail ve Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'de de yaygın. Engereğin zehri ölümlere neden olabiliyor.

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