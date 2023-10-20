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SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

İsrail ve Filistin’de bulunan KKTC vatandaşları için duyuru

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" KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 150 kişinin güvenli tahliyeleri için ilgili kurumlarla gerekli istişarelerde bulunulduğu bildirdi."
İsrail ve Filistin’de bulunan KKTC vatandaşları için duyuru

KKTC Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin arasında yaşanmakta olan çatışmalar nedeniyle, kalıcı ve/veya geçici olarak bölgede ikamet eden ve bölgeden ayrılmak isteyen; bugüne kadar gerek Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezine gerekse Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki Temsilciliklerine ulaşan KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 150 kişinin güvenli tahliyeleri için ilgili kurumlarla gerekli istişarelerde bulunulduğu bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Gelişmeler için Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği ve T.C. Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiye edilmektedir.” denildi.

Açıklamada KKTC Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi’nin “+905338514006”  numaralı hattından bakanlığa ulaşılabileceği de kaydedildi.

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