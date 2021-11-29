  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.8221
  • Euro 14.4096
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

İsrail yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı

» »
İsrail, gündemdeki Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında yasaklandığını duyurdu.
İsrail yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı

İsrail kabinesi, Başbakan Naftali Bennett liderliğinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı önlemlerini görüşmek üzere toplandı. İsrail hükümeti, yeni seyahat önlemlerini açıkladı. İstisnai komite onayı dışında tüm yabancıların İsrail'e girişi durduruldu.

Yurtdışından gelen Kovid-19'a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak, ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.

Seyahat tablosunda 'kırmızı liste' ülkelerinden dönen İsraillilerin, devletin tahsis ettiği bir otelde karantinaya gireceği, girişte yaptırdığı PCR testlerinin negatif çıkması halinde ev karantinasına geçebileceği ve yedi günün ardından yine bir test yaptırarak karantinadan çıkabileceği belirtildi.

Kainat Güzellik Yarışması katılımcıları sınır kararından muaf

Öte yandan Turizm Bakanı Yoel Razvozov aralıkta Eylat şehrinde düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması'nın (Miss Universe) planlandığı gibi yapılacağını, kraliçe adayı güzellere de ülkeye giriş için imtiyaz tanınacağını açıkladı. Ancak güzeller her iki günde bir PCR testi yaptırmak ve diğer bazı önlemlere uymak zorunda kalabilir. Kabine toplantısından önce açıklamalar yapan Razvozov, "174 ülkede yayınlanacak bir etkinlik. Çok önemli, Elyat'ın da çok ihtiyaç duyduğu bir etkinlik" dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 Aşı Savaşında Yeni Cephe: Omicron Varyantına Uygun Aşı Tarihi Verildi29 Kasım 2021 Pazartesi 14:31
  • COVID-19 testleri Omicron'u tespit edebiliyor29 Kasım 2021 Pazartesi 10:02
  • Omicron'u Güney Afrika'da ilk tespit eden doktor: Semptomlar olağan dışı ama hafif28 Kasım 2021 Pazar 22:30
  • Omicron bugüne dek hangi ülkelerde görüldü?28 Kasım 2021 Pazar 18:30
  • 9 soruda: Omicron varyantı hakkında bilinenler ve bilinmeyenler28 Kasım 2021 Pazar 18:10
  • Kan şekerinizi hızlı yükseltiyor! Bu hataları sakın yapmayın!28 Kasım 2021 Pazar 16:53
  • Koronavirüs neden ve nasıl mutasyona uğruyor? İşte yanıtı...28 Kasım 2021 Pazar 15:50
  • Faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte 8 popüler çayın 8 önemli şifası!28 Kasım 2021 Pazar 15:36
  • Koronavirüs Hastası Anne, Yapay Kalp Ve Akciğerle Doğum Yaptı28 Kasım 2021 Pazar 13:35
  • Coetzee: Omicron aşırı yorgunluğa sebep oluyor28 Kasım 2021 Pazar 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti