İsrail yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı

İsrail kabinesi, Başbakan Naftali Bennett liderliğinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı önlemlerini görüşmek üzere toplandı. İsrail hükümeti, yeni seyahat önlemlerini açıkladı. İstisnai komite onayı dışında tüm yabancıların İsrail'e girişi durduruldu.

Yurtdışından gelen Kovid-19'a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak, ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.

Seyahat tablosunda 'kırmızı liste' ülkelerinden dönen İsraillilerin, devletin tahsis ettiği bir otelde karantinaya gireceği, girişte yaptırdığı PCR testlerinin negatif çıkması halinde ev karantinasına geçebileceği ve yedi günün ardından yine bir test yaptırarak karantinadan çıkabileceği belirtildi.

Kainat Güzellik Yarışması katılımcıları sınır kararından muaf

Öte yandan Turizm Bakanı Yoel Razvozov aralıkta Eylat şehrinde düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması'nın (Miss Universe) planlandığı gibi yapılacağını, kraliçe adayı güzellere de ülkeye giriş için imtiyaz tanınacağını açıkladı. Ancak güzeller her iki günde bir PCR testi yaptırmak ve diğer bazı önlemlere uymak zorunda kalabilir. Kabine toplantısından önce açıklamalar yapan Razvozov, "174 ülkede yayınlanacak bir etkinlik. Çok önemli, Elyat'ın da çok ihtiyaç duyduğu bir etkinlik" dedi.