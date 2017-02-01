 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.070
  • Altın 147,397
  • Dolar 3,7787
  • Euro 4,0801
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -11 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Diaspora konusunda işbirliği yapacak

»
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Diaspora konusunda işbirliği yapacak
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail, yurt dışında yaşayan vatandaşları (diaspora) ve bunların örgütleri arasında işbirliği yapılması konusunu ele almak üzere 6 Mart tarihinde Kudüs’te toplantı gerçekleştirecek

Rum gazeteleri, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik’in dün Güney Kıbrıs’a giderek resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, Kuik’in temaslarının ana konusunun yurt dışında yaşayan Rum ve Yunan örgütlerinin (diaspora) daha etkin faaliyet gösterebilmelerinin sağlanması olduğunu yazdılar.

Fileleftheros,  “Diaspora Konusunda Da İsrail’le Üçlü İşbirliği” başlığı altında verdiği haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik’in dün Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’yla görüştüğünü, Foitu’nun görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında, üç ülkenin diaspora derneklerinin daha etkin işbirliği yapmaları konusunun ele alındığını söylediğini yazdı.

Fotiu, üç ülkenin 6 Mart tarihinde Kudüs’te diaspora konulu toplantı gerçekleştireceklerini ve toplantıya diaspora örgütlerinin de katılacaklarını belirtirken benzer bir işbirliğinin Ermenistan’la da yapılması hazırlıklarının yapıldığını ifade etti.

Fotiu ayrıca, Yunanistan’la ortaklaşa, yurt dışında yaşayan akademisyenlerden oluşacak Akademisyenler Konseyi kurulması yönünde karar alındığını da sözlerine ekledi.

Görüşme sonrasında Kuik ise yaptığı açıklamada, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in diaspora örgütlerinin işbirliğinden çok kazançlı çıkabileceklerini belirtti.

AMERİKA YAHUDİ KOMİTESİ HARRİS YARIN GÜNEY’DE

Kuik açıklamasının devamında, Amerika-Yahudi Komitesi (American Jewish Committee) Başkanı David Harris’le yakın geçmişte New York’ta bu konu hakkında bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Harris’in yarın Güney Kıbrıs’a geleceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum siyasi partileri KARDAK’taki gerilim konusunda Atina’ya destek belirtti31 Ocak 2017 Salı 11:09
  • Kanserli hastaların umut ışığı olacak...31 Ocak 2017 Salı 11:06
  • Juncker ve Hukuk Dairesi yetkilileriyle 4 özgürlük meselesini görüşecek31 Ocak 2017 Salı 11:03
  • Hidrokarbon fonu yasa tasarısı görüşmeleri devam ediyor31 Ocak 2017 Salı 11:02
  • Grivas’ı anma töreninin ardından sözlü tartışma31 Ocak 2017 Salı 11:01
  • Hasikos’un çözümsüzlük durumunda göçmen olmayanlara ek vergi önermesi tepki çekti31 Ocak 2017 Salı 10:40
  • Hellimin tescilinde, Kıbrıs sorunu gecikmesi iddiası31 Ocak 2017 Salı 10:39
  • “Kıbrıs sorunu çözülürse kalkınma olacak ama bankacılık sistemi diken”31 Ocak 2017 Salı 10:39
  • Papadopulos Brüksel’e gidiyor31 Ocak 2017 Salı 10:38
  • Çelepis: “Türkiye’nin garantilere ilişkin tutumu ikna edici olmadı”30 Ocak 2017 Pazartesi 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti