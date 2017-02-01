İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Diaspora konusunda işbirliği yapacak

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail, yurt dışında yaşayan vatandaşları (diaspora) ve bunların örgütleri arasında işbirliği yapılması konusunu ele almak üzere 6 Mart tarihinde Kudüs’te toplantı gerçekleştirecek

Rum gazeteleri, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik’in dün Güney Kıbrıs’a giderek resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, Kuik’in temaslarının ana konusunun yurt dışında yaşayan Rum ve Yunan örgütlerinin (diaspora) daha etkin faaliyet gösterebilmelerinin sağlanması olduğunu yazdılar.

Fileleftheros, “Diaspora Konusunda Da İsrail’le Üçlü İşbirliği” başlığı altında verdiği haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik’in dün Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’yla görüştüğünü, Foitu’nun görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında, üç ülkenin diaspora derneklerinin daha etkin işbirliği yapmaları konusunun ele alındığını söylediğini yazdı.

Fotiu, üç ülkenin 6 Mart tarihinde Kudüs’te diaspora konulu toplantı gerçekleştireceklerini ve toplantıya diaspora örgütlerinin de katılacaklarını belirtirken benzer bir işbirliğinin Ermenistan’la da yapılması hazırlıklarının yapıldığını ifade etti.

Fotiu ayrıca, Yunanistan’la ortaklaşa, yurt dışında yaşayan akademisyenlerden oluşacak Akademisyenler Konseyi kurulması yönünde karar alındığını da sözlerine ekledi.

Görüşme sonrasında Kuik ise yaptığı açıklamada, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in diaspora örgütlerinin işbirliğinden çok kazançlı çıkabileceklerini belirtti.

AMERİKA YAHUDİ KOMİTESİ HARRİS YARIN GÜNEY’DE

Kuik açıklamasının devamında, Amerika-Yahudi Komitesi (American Jewish Committee) Başkanı David Harris’le yakın geçmişte New York’ta bu konu hakkında bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Harris’in yarın Güney Kıbrıs’a geleceğini ifade etti.