  • BIST 1.432,920
  • Altın 480,80
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1250
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

İsrail: Yunanistan’daki yangınlara 3 uçak göndermeyi planlıyoruz

» »
Orman yangınları ile mücadele etmeye devam eden Yunanistan’a, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ten destek açıklaması geldi.
İsrail: Yunanistan’daki yangınlara 3 uçak göndermeyi planlıyoruz

Orman yangınları ile mücadele etmeye devam eden Yunanistan’a, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ten destek açıklaması geldi. İsrail Başbakanlık ofisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Bennett’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinde, Yunanistan’da halihazırda söndürme çalışmalarına yardım eden 15 İsrailli itfaiyeciye ek olarak İsrail’in, mücadeleye destek olmak amacıyla 3 adet uçak göndermeyi planladığını aktardığı ifade edildi.

Başbakanlık, “Başbakan Naftali Bennett, bu akşam Miçotakis ile görüştü ve Yunanistan’daki orman yangınlarını söndürmeye yardımcı olmak için 2 yangın söndürme uçağının kalkışını onayladığını bildirdi” ifadelerini kaydetti. Ayrıca Başbakanlık, 1 adet hava kuvvetleri nakliye uçağı, mürettebat için ekipmanla birlikte hareket edeceğini belirtti.

Öte yandan, Başbakan Miçotakis dün yaptığı açıklamada, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz vermişti. Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Çavuşoğlu'nun ise görüşmede, Türkiye'nin Yunanistan'daki orman yangınlara destek amacı ile 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini belirttiği ifade edilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan’da altı ayda 40 idam03 Ağustos 2021 Salı 14:15
  • İran’da yeni Cumhurbaşkanı Reisi mazbatasını aldı03 Ağustos 2021 Salı 13:48
  • Taliban vilayet merkezlerine odaklandı31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:36
  • İsrail: 60 yaşın üzerindekilere üçüncü doz Pfizer/BioNTech yapılacak30 Temmuz 2021 Cuma 13:35
  • İsrail, Kıbrıs meselesinde neden sessiz kaldı?28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:32
  • İsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:24
  • İsrail’in 2022 savunma bütçesi açıklandı28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:51
  • Suudi Arabistan’dan ‘kırmızı listedeki’ ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:31
  • Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı bir ay daha uzatıldı28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:30
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü27 Temmuz 2021 Salı 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti