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İsrail'de 10 aydır ilk kez Covid-19'dan ölen olmadı

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İsrail'de 10 aydan bu yana ilk kez son 24 saat içinde Covid-19 nedeniyle ölen olmadı.
İsrail'de 10 aydır ilk kez Covid-19'dan ölen olmadı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkedeki Covid ölümlerinin sayısı 6346'da sabit kaldı.

İsrail'de son olarak geçen yıl Haziran ayının sonunda, kısıtlama önlemleri ilk salgın dalgasını durdurduğunda Covid-19'dan ölen olmamıştı.

Ülkedeki salgın, Ocak ayında zirve yaptıktan sonra tekrar yavaşlamaya başladı.

Hükümet, Covid-19 aşı programının geniş bir kapsama kavuşmasının ardından Şubat'ta kısıtlamaları gevşetmeye başladı.

İsrail dünyadaki en yüksek Covid-19 aşılama oranına sahip. Perşembe günü itibariyle 5 milyon kişiye aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, 9 milyon nüfuslu ülkede nüfusun yüzde 53'ünün ikinci doz aşıyı yaptırdığını duyurdu.

Geçen hafta ülkenin en büyük hastanesi olan Sheba Tıp Merkezi'nin Başhekimi Eyal Leshem, ülkenin "sürü bağışıklığına" ulaşmaya yakın olduğunu söylemişti.

Sürü bağışıklığına, nüfusun yeterli kısmının enfeksiyona karşı korunma altında olması ve böylece yayılmasının durmasıyla ulaşılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları sürü bağışıklığına ulaşılması için nüfusun en az yüzde 65 ila 70'inin aşılanması gerektiğini söylüyor.

Leshem, sürü bağışıklığının kısıtlamalar kalktıkça ülkedeki vaka sayısının düşmesinin "tek açıklaması" olabileceğini söyledi ve "Normale yakın duruma döndüğümüz halde devam eden bir düşüş var. Bu da bir insan hastalanmış olsa bile, etrafta buluştuğu insanların enfekte olmayacağını gösteriyor" diye konuştu.

İsrail aşılama programına geçen Aralık ayında başladı ve kişi başına yapılan aşı dozunda dünya birincisi oldu.

Ülkede şu ana dek sadece iki dozlu Pfizer-BioNTech aşısı yapıldı. Sağlık Bakanlığı, Şubat'ta yaptığı araştırmada her iki dozu olanlarda virüsten hastalanma riskinin yüzde 95,8 azaldığı sonucuna varmıştı.

İsrail, ABD Gıda ve İlaç Dairesi onayı çıkar çıkmaz, 12-15 yaşındakileri de aşılamaya hazırlanıyor.

Bu arada İsrail, aşılama programında önde giderken, Filistin topraklarında tam tersi bir durum var.

Filistin Yönetimi, uluslararası aşı paylaşım programı Covax kapsamında ilk 60 bin dozu geçen ay aldı.

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