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İsrail'de 4 bin yıl öncesine ait mezarlık bulundu

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İsrail'de 4 bin yıl öncesine ait mezarlık bulundu
İsrail'in kuzeyindeki El-Celile bölgesinde, dev kayaların altında 4 bin yıl öncesine ait büyük bir mezarlığın bulunduğu bildirildi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrailli arkeologlar, Nasıra, Safed ve Akka başta olmak üzere bir çok şehrin yer aldığı ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde 4 bin yıl öncesine ait büyük bir mezarlık buldu.

Altında mezarlığın bulunduğu dev kaya parçalarının üzerinde de oyulmuş bazı resim ve çizimlerin olduğu belirtildi.

İsrail Eski Eserler Kurumu yetkilisi ve mezarlığın tarihini araştırma komitesinde görevli Uri Burger, radyoya verdiği demeçte, Ortadoğu'da bir mezarlıkta ilk kez kayaların üzerinde oyulmuş çizimlerin olduğuna dikkati çekti.

Binlerce metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan mezarlığın, nasıl inşa edildiği, yapımında kullanılan teknoloji ve buluntuların hangi dönem ve medeniyetten kaldığı henüz saptanamadı.

Tel Aviv Üniversitesi, İsrail Eski Eserler Kurumu ve Tel-Hai Akademik Enstitüsünden arkeologların gözetiminde mezarlığın tarihi araştırılıyor.

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