İsrail’de araştırma: BioNTech aşısı, Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

İsrail’de yapılan bir araştırmanın Pfizer-BioNTech’in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip corona virüsün Delta (Hindistan) varyantına karşı yüzde 70 etki gösterdiğini ortaya koyduğu bildirildi.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını çift doz aşılayan İsrail’de, vakaların yüzde 90’ından fazlasının Delta varyantı kaynaklı olduğu belirtilmişti.

İbrani Üniversitesi’nin araştırmasına göre aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisi, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük.

İsrail’de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Covid-19’un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu. Pfizer da aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu duyurmuştu. Aşıyı olan kişilerin, Covid-19’un diğer varyantlarına yakalansa dahi çok fazla semptom göstermediği kaydedilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere 26 şehirde görülen Delta varyantı sayısının 224’e çıktığını açıklamıştı.

Hindistan’da ortaya çıkan ve DSÖ’nün açıklamasına göre 100’ü aşkın ülkede görülen corona virüsünün Delta varyantı, uzmanlara göre özellikle aşılamanın yavaş olduğu ülkelerde hızla yayılma potansiyeline sahip. Güncel vakaların yüzde 99’unu Delta varyantının oluşturduğu Britanya’daki bir araştırmaya göre Delta daha önce ülkede hakim Alfa (Britanya) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı.