  • BIST 1.356
  • Altın 500,90
  • Dolar 8,6650
  • Euro 10,2800
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

İsrail’de araştırma: BioNTech aşısı, Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

» »
İsrail’de yapılan bir araştırmanın Pfizer-BioNTech’in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip corona virüsün Delta (Hindistan) varyantına karşı yüzde 70 etki gösterdiğini ortaya koyduğu bildirildi.
İsrail’de araştırma: BioNTech aşısı, Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

İsrail’de yapılan bir araştırmanın Pfizer-BioNTech’in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip corona virüsün Delta (Hindistan) varyantına karşı yüzde 70 etki gösterdiğini ortaya koyduğu bildirildi.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını çift doz aşılayan İsrail’de, vakaların yüzde 90’ından fazlasının Delta varyantı kaynaklı olduğu belirtilmişti.

İbrani Üniversitesi’nin araştırmasına göre aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisi, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük.

İsrail’de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Covid-19’un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu. Pfizer da aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu duyurmuştu. Aşıyı olan kişilerin, Covid-19’un diğer varyantlarına yakalansa dahi çok fazla semptom göstermediği kaydedilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere 26 şehirde görülen Delta varyantı sayısının 224’e çıktığını açıklamıştı.

Hindistan’da ortaya çıkan ve DSÖ’nün açıklamasına göre 100’ü aşkın ülkede görülen corona virüsünün Delta varyantı, uzmanlara göre özellikle aşılamanın yavaş olduğu ülkelerde hızla yayılma potansiyeline sahip. Güncel vakaların yüzde 99’unu Delta varyantının oluşturduğu Britanya’daki bir araştırmaya göre Delta daha önce ülkede hakim Alfa (Britanya) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ Hastanesi'nde "İnce Bağırsaktan Yeni Mide Yapıldı"04 Temmuz 2021 Pazar 13:00
  • Araştırma: Aspirin kanserden ölümleri yüzde 20 azaltabilir03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:20
  • TC Bilim Kurulu Üyesi Şimşek: Hastalık geçirenlerde tek doz mRNA aşısı yeterli03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:06
  • 'Uykusuzluk bu hastalıklara neden oluyor'03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:45
  • Bu hurafeler bebeklere zarar verebilir03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:35
  • Uzmanından ‘menisküs yırtığı’ uyarısı03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:25
  • Avrupa’da aşı gerçekleri: Aşı da pasaportu da ücretsiz03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:04
  • Lambda varyantı nedir?03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:54
  • Felcin 5 erken belirtisi03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:07
  • Güney Kıbrıs'ta Covid-19 vakalarının ortalama yaşının 23 olduğunu açıklandı03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti