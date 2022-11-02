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İsrail'de çıkış anketlerine göre iktidara dönen Netanyahu, seçmenine teşekkür etti

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İsrail'de 4 yıl içinde yapılan 5. seçimde çıkış anketlerine göre müttefikleriyle iktidar için gerekli çoğunluğa ulaşan, oyların yarısı sayılmışken de iktidar yolunda gözüken eski İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, "verdikleri güven oyu" için seçmenlerin
İsrail'de çıkış anketlerine göre iktidara dönen Netanyahu, seçmenine teşekkür etti

İsrail'de 4 yıl içinde yapılan 5. seçimde çıkış anketlerine göre müttefikleriyle iktidar için gerekli çoğunluğa ulaşan, oyların yarısı sayılmışken de iktidar yolunda gözüken eski İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, "verdikleri güven oyu" için seçmenlerine teşekkür etti.

Netanyahu'nun partisi Likud beklentilerin altında kalırken aşırı sağcı yeni müttefiklerinin oylarını artırması ve Arap yanlısı partilerin anketlerin altında kalması eski başbakana iktidar yolunu açtı.

Netanyahu'nun karşısındaki sol blokun lideri ve mevcut Başbakan Yair Lapid, yarışın henüz sonuçlanmadığını söyledi ve "son oy sayılana kadar hiçbir şey bitmiş değildir" diye konuştu. 

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Filistin asıllı vatandaşların seçimin kaderini belirlemesi bekleniyordu. Oyların üç farklı blok arasında bölünmesi, etkili olmalarını önledi. 

Sayım devam ederken Likud genel merkezinde konuşan Netanyahu, "Büyük bir zaferin eşiğindeyiz" dedi. 

İsrail'de sandık çıkış anketlerinde göre, Netanyahu'nun partisi 30, Başbakan Yair Lapid'in partisi 24 sandalye kazandı. Anketler, Likud ve aşırı sağcı partilerden oluşan blokun birlikte 62 sandalyeye ulaşacağını ve 120 sandalyeli Knesset'te çoğunluğa ulaşacağını öngörüyor. 

The Guardian, böyle bir senaryoda İsrail tarihinin en "aşırı görüşlü" hükümetinin görev yapmaya başlayacağını ifade etti. Netanyahu'nun potansiyel koalisyon partnerleri arasında bulunan Dinci Siyonist Parti Genel Başkanı Bezalel Smotrich ve aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir,  yargının bağımsızlığını kaldıracak uygulamaları savunmuştu. Bu, Netanyahu'ya yönelik yozlaşma suçlamalarının düşmesini sağlayabilir.

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