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SON DAKİKAİsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

İsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

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Aşırı sağ parti lideri Naftali Bennett Pazar günü, siyasi bir dönemin sonu gelecek olan Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden almak için İsrail'deki bir “değişim hükümeti” nin arkasına çok önemli desteğini verdi.
İsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak
Aşırı sağ parti lideri Naftali Bennett Pazar günü, siyasi bir dönemin sonu gelecek olan Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden almak için İsrail'deki bir “değişim hükümeti” nin arkasına çok önemli desteğini verdi.

 

Bennett’in televizyonda açıkladığı karar, muhalefet lideri Yair Lapid’in sağcı, merkezci ve sol partilerden oluşan bir koalisyon kurmasına ve Netanyahu’ya 1999’dan beri ilk seçim yenilgisini vermesine olanak sağlayabilir.Netanyahu’nun sağcı Likud’u 23 Mart’taki ulusal oylamasında ikinci sırada tamamlayan merkezci Yesh Atid partisinin başkanı Lapid, İsrail’in cumhurbaşkanının yeni hükümeti açıklamak için Çarşamba günü vereceği süre ile karşı karşıya.Lapid’in başarı şansı, büyük ölçüde, Yamina partisinin 120 üyeli parlamentodaki altı sandalyesi kendisine kral koyucu statüsü vermeye yetecek kadar eski bir savunma şefi olan Bennett'e bağlıydı.Muhtemel bir güç paylaşımı anlaşması uyarınca, Bennett başbakan olarak Likud partisinin 71 yaşındaki başkanı Netanyahu'nun yerini alacak ve daha sonra bir rotasyon anlaşmasıyla yerini merkezci Lapid'e bırakacaktı.49 yaşındaki Bennett, Lapid ile ortak olma kararını açıklarken, "Bu ya beşinci bir seçim ya da bir birlik hükümeti" dedi.İsrail, Nisan 2019'dan bu yana sonuçsuz dört seçim yaptı.Yeni koalisyonun çeşitli üyelerinin, İsrail’in en uzun süre hizmet veren lideri Netanyahu’nun 12 yıllık dönemini sona erdirme planı dışında pek az ortak yanı olacaktı ve şu anda inkar ettiği yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanıyor.Netanyahu karşıtı bir koalisyon kırılgandır ve Bennett’in işgal altındaki Batı Şeria’da daha fazla yerleşim inşası ve kısmi ilhakı içeren gündeminin çoğuna karşı çıkan Arap parlamento üyelerinin dış desteğini gerektirecektir.
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