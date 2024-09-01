İsrail'de genel grev çağrısı

İsrail'de hükümetin savaş siyasetini protesto etmek için genel grev ve büyük bir gösteri çağrısı yapıldı.

Hamas'ın elindeki rehinelerden altısının, Gazze Şeridi'nde cesedine ulaşılmasının ardından İsrail'in tamamında genel grev ve Tel Aviv'de geniş katılımlı bir gösteri çağrısında bulunuldu.

Çağrıyı yapan Rehinelerin ve Kayıpların Aileleri Forumu, söz konusu eylemlerle hâlâ hayatta olan rehinelerin kurtarılması için İsrail hükümetini derhal bir anlaşma yapmaya yönlendirmek istediklerini ifade etti. Forum, Pazar gecesinden itibaren başlaması planlanan genel greve, ülkenin en büyük sendikası olan Histadrut'u da davet etti.

Söz konusu çağrıya çok sayıda şirket olumlu yanıt vererek, rehinelerin aileleri ile dayanışma içinde olacağını bildirdi. Ayrıca çok sayıda salonu olan bir sinema zinciri ile pek çok restoran Pazar akşam saatlerinden itibaren kapılarını müşterilere kapatarak genel greve katılacaklarını duyurdu.

Histadrut da Pazartesi günü için bir günlük grev çağrısında bulundu. İsrail'in en büyük havaalanı olan Ben Gurion Havalimanı'nın da greve katılacağı ve Pazartesi sabahı TSİ 07.00'dan itibaren uçakların iniş-kalkış yapamayacağı bildirildi.

Tel Aviv Belediyesi de tüm çalışanlarının, rehine yakınları ile dayanışacağını ve yarım gün iş bırakma eylemine gideceğini açıkladı.

Genel grev çağrısı yapan bir diğer isim de İsrail'in önde gelen muhalif siyasetçilerinden Yair Lapid oldu. Altı rehinenin ölü bulunduğu haberinin duyurulmasının ardından bir mesaj yayınlayan Lapid, "Hayattalardı ama Netanyahu ve O'nun ölüm hükümeti onları kurtarmak istemedi" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Gallant: Philadelphia Koridoru'nda ısrarcı olmayın

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hükümetteki diğer bakanlara çağrıda bulunarak, daha önce kararlaştırıldığı gibi Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki, Philadelphia (Salahaddin) Koridoru da denen sınır bölgesinde kalıcı bir İsrail askeri gücü olması konusunda ısrarcı olmamalarını istedi.

İsrail'in bugüne dek söz konusu bölgede sürekli asker konuşlandırma isteği, şu ana dek ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması adına yürütülen görüşmelerde aşılamayan en önemli engellerden biri oldu. Gallant hükümetin "derhal bir araya gelerek, geçen Perşembe günü bu yönde aldığı kararı geri çekmesinin" şart olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın ve diğer militan Filistinli grupların elinde halihazırda tutsak olan yaklaşık 100 rehine daha bulunuyor. İsrailli yetkililere göre, bu yaklaşık 100 kişiden 33'ü hayatta değil.