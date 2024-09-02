İsrail'de genel grev: 'Rehineler için anlaşma yapılsın' diyen göstericiler birçok yolu trafiğe kapattı

Rehine Aileleri Forumu, destekçilerinin ülkenin en işlek yollarından bazılarını trafiğe kapattığını açıkladı.

Grev iş yerlerini, okulları ve ulaşım sektörünü etkiledi.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

İsrail mahkemesi grevin bitirilmesi yönünde karar aldı.

Netanyahu'nun koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, mahkeme kararını olumlu karşıladığını belirtti, grevin "siyasi ve yasadışı" olduğunu savundu.

Sendikalar grevin yerel saatle akşam altıda son bulacağını açıklamıştı.

İsrail'deki büyük işçi sendikası Histadrut Başkanı Arnon Bar David, "Sarsılması gerekenleri ancak bizim müdahalemizin sarsabileceği sonucuna vardım. Anlaşma sağlamak zorundayız. Rehine anlaşması her şeyden önemli" dedi.

Daha önce grevin yarın sabaha kadar sürmesi planlanıyordu.

Hamas’ın elindeki altı rehinenin daha cesedine ulaşılmasının ardından İsrail’de dün on binlerce kişi sokaklara döküldü.

Başta Tel Aviv ve Kudüs olmak üzere büyük kentlerde protesto gösterileri düzenlendi.

Göstericiler, hükümete, rehineleri geri getirmek için bir an önce anlaşma sağlaması çağrısı yaptı.

İsrail medyasına göre muhalefet lideri Yair Lapid de göstericiler arasındaydı.

Göstericiler Tel Aviv’in önemli otoyollarından birini bloke etti.

Protestolar büyük oranda barışçıl devam etti ancak yer yer polisle çatışmalar da yaşandı.

Tel Aviv’deki BBC muhabirleri, göstericilerin “Polis, polis sen kimi koruyorsun” ve “Utanç utanç” sloganları attığını aktardı.

İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin Cumartesi günü Refah bölgesindeki bir yeraltı tünelinde bulunduğunu açıkladı.

Rehinelerin isimleri Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Uzman Çavuş Ori Danino olarak açıklandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, rehinelerin çok kısa süre önce Hamas tarafından öldürüldüğünü söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yayımladığı taziye mesajında, “İsrail Devleti adına aileleri tüm kalbimle kucaklıyor ve onları [rehineleri] sağ salim evlerine getiremediğimiz için özür diliyorum” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden da Amerikan vatandaşı olan Goldberg-Polin için bir taziye mesajı yayımladı ve haber karşısında “yıkıldığını” söyledi.

Netanyahu: Hamas anlaşma istemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, altı rehinenin öldürülmesinin Hamas'ın "anlaşma istemediğini gösterdiğini" söyledi.

Ancak İsrail'de rehine ailelerinin oluşturduğu grup ve bazı muhalif politikacılar, rehine takasının zamanında yapılmadığını söyleyerek ölümlerden hükümeti sorumlu tuttu.

Rehine Aileleri Forumu, Netanyahu’nun “ulusa seslenerek rehinelerin sorumluluğunu üstlenmesini” talep etti.

Grup yaptığı açıklamada, “Anlaşmanın imzalanmasındaki gecikme onların ve diğer pek çok rehinenin ölümüne neden oldu” dedi.

Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, rehinelerin ölümünden Netanyahu'nun sorumlu olduğunu söyledi.

Sami Abu Zuhri, "İsrailliler, Netanyahu ve anlaşma arasında bir karar vermeli" dedi.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için çalışmalar bir süredir devam ediyor.

Görüşmelere ABD, Mısır ve Katar arabuluculuk yapıyor.

Muhtemel bir anlaşmaya İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinliler ile Gazze’deki rehinelerin takasının da dahil olması bekleniyor.

Hamas, 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırılarda 1200 kişi hayatını kaybetti, 251 kişi rehin alındı.

Rehinelerin bir kısmı geçmiş anlaşma ve operasyonlarda serbest bırakıldı, bazılarının öldüğü teyit edildi.

Yaklaşık 100 rehinenin akıbeti ise halen belli değil.

Hamas yetkililerine göre, İsrail’in 7 Ekim saldırılarının ardından Gazze’de başlattığı operasyonlarda bugüne kadar 40 bin 530 kişi yaşamını yitirdi.