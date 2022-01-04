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İsrail'de günlük vaka sayısında yeni rekor

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İsrail'de son 24 saatte 10 bin 644 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
İsrail'de günlük vaka sayısında yeni rekor

İsrail'de son 24 saatte 10 bin 644 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 10 bin 644 vaka sayısıyla COVID-19 salgınında rekor seviye görüldü.

Bu oran, Omicron varyantının giderek etkisi altına aldığı İsrail'de, Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Toplam ağır hasta sayısı 117'ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen ölüm sayısı 8 bin 247'ye ulaştı.

İsrail geçen hafta vaka sayısında önemli bir artış kaydetse de günlük vaka sayısı 5 bini geçmemişti.

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