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İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 900 bini aştı

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Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 902 bin 148'e ulaştı.
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 900 bini aştı

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 902 bin 148'e ulaştı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 371 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı, 7 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 542'ye, toplam vaka sayısının 902 bin 148'e ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 31 bini geçtiği ülkede hastalardan 360'ının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail'de yeni kısıtlamalar getirildi

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, vakalardaki artış nedeniyle COVID-19 kısıtlamalarının bazılarını yeniden yürürlüğe sokmuştu.

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