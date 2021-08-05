İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 500'ü geçti

İsrail'de son 24 saatte COVID-19 hastalarından 6'sının daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 6 bin 503'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 421 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 887 bin 513'e ulaştığı belirtildi.

Hastalardan 6'sının daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 503'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca aktif vaka sayısının 25 bin 463'e ulaştığı, hastalardan 241'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yeniden kapanma konusunda fikir ayrılığı

Öte yandan günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle İsrail'de yeni bir kapanmaya gidilip gidilmeyeceği de tartışılmaya başlandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün yapılan COVID-19 konulu kabine toplantısında, yeni bir kapanmaya gidilmesi konusunda sağlık uzmanları arasında fikir ayrılığı yaşandı.

Bazı uzmanlar gelecek ay kapanmaya gidilmesini önerirken, bazıları ise kapanma yerine aşının virüsle mücadelede en etkili yöntem olduğunu savunarak, öneriye karşı çıktı.