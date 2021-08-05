  • BIST 1.415,430
  • Altın 497,42
  • Dolar 8,5330
  • Euro 10,0800
  • Lefkoşa 41 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 500'ü geçti

» »
İsrail'de son 24 saatte COVID-19 hastalarından 6'sının daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 6 bin 503'e yükseldi.
İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 500'ü geçti

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 421 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 887 bin 513'e ulaştığı belirtildi.

Hastalardan 6'sının daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 503'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca aktif vaka sayısının 25 bin 463'e ulaştığı, hastalardan 241'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yeniden kapanma konusunda fikir ayrılığı

Öte yandan günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle İsrail'de yeni bir kapanmaya gidilip gidilmeyeceği de tartışılmaya başlandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün yapılan COVID-19 konulu kabine toplantısında, yeni bir kapanmaya gidilmesi konusunda sağlık uzmanları arasında fikir ayrılığı yaşandı.

Bazı uzmanlar gelecek ay kapanmaya gidilmesini önerirken, bazıları ise kapanma yerine aşının virüsle mücadelede en etkili yöntem olduğunu savunarak, öneriye karşı çıktı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:24
  • İsrail’in 2022 savunma bütçesi açıklandı28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:51
  • Suudi Arabistan’dan ‘kırmızı listedeki’ ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:31
  • Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı bir ay daha uzatıldı28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:30
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü27 Temmuz 2021 Salı 12:43
  • Covid-19 vakalarının arttığı Tunus'ta protestolar: Erken seçim çağrısı yapıldı26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:26
  • Tunus Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı görevden aldı; Gannuşi Cumhurbaşkanı'nı darbe yapmakla suçladı26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:25
  • ABD Başkanı Biden'dan "Afganistan'a desteğimiz devam edecek" mesajı24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:29
  • Suudi Arabistan: Hac organizasyonu başarıyla tamamlandı23 Temmuz 2021 Cuma 12:51
  • Lübnan'daki eczaneler ilaçların tükenmesi nedeniyle 'zorunlu kapanma' kararı aldı23 Temmuz 2021 Cuma 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti