İsrail'de Kovid-19 Nedeniyle Kısa Süreli Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası ulaşımı yasaklarken, 8 Nisan Çarşamba akşamı da sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Netanyahu, bugün saat 16.00'dan 10 Nisan Cuma günü sabah 07.00'ye kadar şehirler arası seyahatin yasaklandığını belirtti.

Üke genelinde 8 Nisan Çarşamba 18.00- 07.00 arası sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ifade eden Netanyahu söz konusu adımları atmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.

Ancak Netanyahu mevcut tablonun devam etmesi halinde 15 Nisan'dan sonra Kovid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin de kaldırılabileceğini sözlerine ekledi.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması ve kısa süreli sokağa çıkma yasağının 8-15 Nisan tarihleri arasında kutlanan Pesah (Hamursuz) Bayramı öncesi alınması ise dikkati çekti.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 8 bin 904 Kovid-19 vakası görülürken, 57 kişi de hayatını kaybetti.