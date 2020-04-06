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İsrail'de Kovid-19 Vaka Sayısı 8 Bin 600'ü Aştı

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İsrail'de Kovid-19 Vaka Sayısı 8 Bin 600'ü Aştı
İsrail'de Kovid-19 Vaka Sayısı 8 Bin 600'ü Aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 611'e ulaşırken, can kaybı 51'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 181 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 611'e çıktığı aktarıldı. Hastalardan 141'inin durumunun ağır olduğu, 585 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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