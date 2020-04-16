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İsrail'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 131'e Yükseldi

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İsrail'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 131'e Yükseldi
İsrail'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 131'e Yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 12 bin 500'ü geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 131'e çıkarken, 301 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 12 bin 501'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 180'inin durumunun ağır olduğu, 2 bin 563 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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