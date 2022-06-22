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İsrail'de Meclis'in Feshedilmesi Tasarısı Onaylandı

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İsrail'de Meclis'in Feshedilmesi Tasarısı Onaylandı
İsrail'de Meclis'in Feshedilmesi Tasarısı Onaylandı

İsrailli milletvekilleri, ekim ayında erken seçimlere gidilmesi amacıyla Meclis’in feshedilmesini içeren tasarıyı bugün düzenlenen hazırlık oturumunda oyladı.


Oylamada, 110 milletvekili, Meclis’in feshedilmesi lehinde oy kullanırken, ret oyu kullanan çıkmadı.


İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), üç oturumda onaylanacak Meclis’in feshedilmesine ilişkin prosedürlerin pazartesi günü (27 Haziran) tamamlanmasının beklendiğini aktardı.


İsrail’de koalisyon çöktü, erken seçim yine kapıda


İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclis’i feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.


Kararın gelecek hafta başındaki Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gitmiş olacak.


Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

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