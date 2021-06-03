İsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

İsrail'de muhalefet partileri, Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık Başbakanlık görevine son verecek koalisyon hükümetini kurmak için anlaşmaya vardı.

Varılan anlaşma sonucunda aşırı sağcı Yamina Partisi'nin lideri Naftali Bennett, koalisyonda başbakanlık görevini üstlenecek.

Ağustos 2023'te ise Yesh Atid Partisi'nin lideri Yair Lapid başbakanlık koltuğuna oturacak.

Lapid, koalisyon görüşmelerinin 8 farklı bileşenle birlikte başarıya ulaştığını duyurdu. Hükümetin yemin ederek göreve başlaması için hala meclis oylamasına ihtiyaç var.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i koalisyon hükümetiyle ilgili bilgilendirdiğini aktaran Lapid, Twitter'da "Bu hükümetin, oy veren ve vermeyen tüm İsrail vatandaşlarına hizmet etmek için çalışacağına söz veriyorum" paylaşımını yaptı.