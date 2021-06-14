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İsrail’de Netanyahu Dönemi Sona Erdi

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İsrail’de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona erdi.
İsrail’de Netanyahu Dönemi Sona Erdi

İsrail’de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona erdi.

İsrail’de Meclis Başkanlığına Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Levy seçildi

İsrail’de Başbakan Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı oldu.

Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylaması öncesi Mecliste yeni başkanın seçilmesi için oylama yapıldı.

Meclis Başbakanlığı için, Netanyahu’nun öncülük ettiği blokta yer alan partilerden Şas Partisi milletvekili Yaakov Margi ve Netanyahu karşıtı blokta yer alan Gelecek Var Partisi milletvekili Levy yarıştı.

Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67’sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.

Büyük ihtimalle başbakanlık koltuğunu kaybetmesi beklenen Netanyahu, son gelişmeyle de yeni bir yenilgi aldı.

Levy’den önce Meclis Başkanlığını Netanyahu’nun partisi Likud milletvekili Yariv Levin yürütüyordu.

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