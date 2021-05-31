İsrail’de Netanyahu’yu devre dışı bırakacak koalisyon hükümeti için anlaşma yakın

Böylece, İsrail'de 12 yıldır başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu'nun olmadığı bir hükümetin kurulma olasılığı güçlendi.

49 yaşındaki Bennett, yaptığı açıklamada, "Netanyahu artık sağcı bir hükümet kurmaya çalışmıyor çünkü böyle bir ihtimal olmadığını çok iyi biliyor... Arkadaşım Yair Lapid ile ulusal birlik hükümeti kurmak için her şeyi yapacağım" dedi.

Lapid'in Çarşamba gününe kadar koalisyon hükümeti üzerinde görüşmeleri tamamlayıp uzlaşma sağlaması gerekiyor.

Netanyahu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Lapid'in kurması muhtemel koalisyon hükümetinin "İsrail'i zayıflatacağını ve güvenliğini tehlikeye atacağını" öne sürdü.