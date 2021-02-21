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İsrail’de normalleşmenin ilk adımları

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Koronavirüs aşı kampanyasını dünya çapında en iyi yürüten ülkelerden biri olan İsrail’de aşı olanlara günlük hayatta ayrıcalık tanınan dönem bugünden itibaren başladı.
İsrail’de normalleşmenin ilk adımları

İsrail'de koronavirüs aşısı olanlar ya da Covid-19 olup iyileşenler bugünden itibaren kapsamlı ayrıcalıklardan yararlanmaya başladı. Söz konusu kişiler, kendilerine verilen "Yeşil Pasaport" adlı belge ile spor salonları, oteller, tiyatrolar, spor müsabakaları vb. faaliyetlerden yararlanabilecek.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein 3,2 milyondan fazla İsraillinin bu avantajlardan derhal yararlanmaya başlayabileceğini ifade ederek, amacın ülke ekonomisine ivme kazandırmak olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da cumartesi günü, "Yeşil Pasaport ülkedeki kısıtlamaları kademeli olarak kaldırıyor" ifadesini kullanmıştı. 

İsrail, diğer ülkelerle kıyaslandığında dünya çapında koronavirüse karşı aşı kampanyasında en başarılı ülkelerden biri olarak gösteriliyor. 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede an itibariyle 16 yaşın üstündeki herkes aşı olabiliyor. Vaka sayıları ise geçtiğimiz haftalarda sürekli düşmesine rağmen hala yüksek bir seviyede bulunuyor. 

Aşı olmayanlar için de kısıtlamalar gevşetiliyor

Ülkede haftalardır uygulanan kısıtlamaların önemli bir bölümü de pazar gününden itibaren kaldırılmaya başlandı. Alışveriş merkezleri, müzeler, kütüphaneler ve ibadethaneler bu bağlamda aşı olmayanlar için de, maske ve sosyal mesafe kuralına uymak şartı ile yeniden açıldı. Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı da genişletildi.

İsrail'de Covid-19 hastalığını atlatarak iyileşen herkes ve koronavirüs aşısının ikinci dozunu olanlar, bu aşılamadan bir hafta sonra, kendilerine ayrıcalık hakkı tanıyan "Yeşil Pasaport"larını alabiliyor.

Ülkede 19 Aralık'tan bu yana devam eden aşı kampanyasında şu ana dek 4,3 milyon kişiye aşı yapılırken, yaklaşık 3 milyon kişi aşının ikinci dozunu da olmuş durumda.

Salgında bugüne dek 740 binden fazla vaka ve 5 bin 500 civarında ölüm vakasının yaşandığı İsrail'de hükümet şu ana dek üç kez kısıtlama kararı aldı. Netanyahu hükümeti, dördüncü bir kısıtlama döneminin olmayacağını bildirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı: BioNTech/Pfizer aşısı çok etkili

Bu arada İsrail Sağlık Bakanlığı, BioNTech/Pfizer aşısının koronavirüse karşı çok etkili olduğunu ve aşının ikinci dozunu da alan kişileri ağır bir Covid-19 hastalığına ya da ölüme karşı yüzde 99 oranında koruduğunu bildirdi.

İsrail hükümetinin koronavirüs görevlisi Nachman Asch ise ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Enfeksiyonlar konusunda hala yeterli bilgiye sahip değiliz, aşının hastalığın ağır bir vakaya dönüşmesini engellediği ortada ancak şahsen bu aşıyı olanların virüsü ne oranda taşıyıp başkalarına bulaştırabildiklerini bilmiyorum" diyerek, önümüzdeki haftalarda bu konuda daha net bilgilere sahip olmayı umduklarını dile getirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı genel direktörlerinden Prof. Chesi Levy ise, eldeki verilerin vaka ve ölümlerde bariz bir gerilemeye işaret ettiğine değinerek, "Biz korona aşısının gerçek klinik hayatta etkili olduğunu kanıtlayan dünyadaki ilk ülkeyiz" söyleminde bulundu. 

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