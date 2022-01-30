  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.03395
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

İsrail'de Omicron Vakalarındaki Gerileme Bulaş Oranını Azalttı

» »
İsrail'de Omicron Vakalarındaki Gerileme Bulaş Oranını Azalttı
İsrail'de Omicron Vakalarındaki Gerileme Bulaş Oranını Azalttı

İsrail'de irüs bulaştırma katsayısı yaklaşık üç aydır ilk kez 1'in altına düştü. Başbakan Naftali Bennett, salgının gidişatıyla ilgili olumlu sinyallere rağmen hastanelerdeki ağır yükün sürdüğünü vurguladı.

İsrail Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Omicron varyantının etkisini azaltmaya başladığı ülkede son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 45 bin 258 oldu.

Ağır hasta sayısı ise 241'i solunum cihazına bağlı olmak üzere 1069'a yükseldi.

Açıklamada virüs bulaştırma katsayısının Kasım 2021'den bu yana ilk kez 1'in altına indiği ve 0,95 olarak ölçüldüğü ifade edildi.

Bennett: Sorumlu davranırsak bu dalgayı atlatacağız

Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, salgının gidişatıyla ilgili olumlu sinyallere rağmen hastanelerdeki ağır yükün sürdüğünü vurguladı.

Bennett, haftalık kabine toplantısında açıklama yaptı.

"Omicron dalgasında istikrarlı bir düşüş eğiliminin başladığını görüyoruz. Ancak Omicron'un bittiği izlenimini vermemek için şu an için sözlerimi seçiyorum. Hala hastanelerde çok sayıda enfekte kişinin bulunduğu ağır bir baskıyla karşı karşıyayız." 

İsrail Başbakanı, hükümetin yürürlüğe koyduğu "yeni eğitim planı" kapsamında haftada 2,5 milyon öğrencinin iki kez "test radarına sokulacağını" söyledi.

Bennett, "Hepimiz birkaç hafta daha sorumlu davranırsak bu dalgayı da hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran’dan Putin iddiası: Yaptırımları delmeye yardım ediyor27 Ocak 2022 Perşembe 11:48
  • Esad, Asker Kaçakları İçin Genel Af İlan Etti26 Ocak 2022 Çarşamba 19:11
  • Netflix’in İlk Arapça Filmi Orta Doğu’da Tartışma Yarattı24 Ocak 2022 Pazartesi 20:16
  • Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan İstifa Etti23 Ocak 2022 Pazar 23:51
  • Suriye’deki Hapishaneye Saldırı! 77 IŞİD’li Ve 39 PKK/YPG’li Öldü23 Ocak 2022 Pazar 22:33
  • İsrailli Bakandan Yahudi Yerleşimcilerin Filistinlilere Saldırılarına İlişkin 'Örgütlü Terör' İtirafı23 Ocak 2022 Pazar 21:16
  • İran, BM'ye Olan Aidat Borcunu Ödediğini Açıkladı23 Ocak 2022 Pazar 14:41
  • PKK/YPG İle DEAŞ Arasında Çatışma22 Ocak 2022 Cumartesi 16:30
  • İsrail Yapımı "Pegasus" Casus Yazılımı Dünyanın Dört Bir Yanında Kullanıldı21 Ocak 2022 Cuma 21:58
  • Irak’ta IŞİD Saldırısı: 11 Asker Öldü21 Ocak 2022 Cuma 19:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti