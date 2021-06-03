  • BIST 1.418
  • Altın 527,900
  • Dolar 8,6725
  • Euro 10,5647
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

İsrail’de Pfizer / BioNTech aşısı olanlarda kalp iltihabı görüldü

» »
İsrail’de Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz Aralık ila Mayıs ayları arasını kapsayan araştırmasında Pfizer / BioNTech aşısının ikinci dozunu olan genç erkeklerde kalp iltihabı (miyokardit) görülebildiğini açıkladı.
İsrail’de Pfizer / BioNTech aşısı olanlarda kalp iltihabı görüldü

İsrail’de Sağlık Bakanlığı, Aralık 2020 ile Mayıs 2021 arasında aşılanan 5 milyondan fazla kişiden 275'inde miyokardit yani kalp kası iltihabı görüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın araştırmasında 16 ile 30 yaş arasındaki erkeklerde görülen miyokarditin aşıyla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

Araştırmanın sonucuna göre 16-19 yaş grubunda bu bağlantı diğer yaş gruplarına göre daha fazla görüldü.

Konunun daha ayrıntılı araştırılacağı ilan edildi.

Kalp kası ihtihabı görülenlerin yüzde 95'inin hastalığı hafif atlattığı, hastanede kalış süresinin dört günü geçmediği vurgulanırken ülkede 12  15 yaş grubunun aşılanması şimdilik ertelendi.

Üretici Pfizer, İsrail'deki gözlemden haberdar olduğunu ancak aşı ile vakalar arasında bir neden ilişkisinin bulunmadığını duyurdu.

Şirket, aşı olanlarda görülen miyokardit yani kalp kası ilhitabı vakalarının genel olarak toplumda görülenden daha fazla olmadığına dikkat çekti.

Aşılanan 5 milyon kişide görülen miyokardit vakası sayısının, normalde toplumda görülmesi beklenen sayıyla örtüştüğü ifade edildi.

Aşılamada büyük bir başarı gösteren İsrail’de nüfusunun yaklaşık %55'i corona virüse karşı aşılandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınav öncesinde beslenme neden önemli?02 Haziran 2021 Çarşamba 18:14
  • Hamilelikte Sağlığı Tehdit Eden 6 Önemli Hastalık!02 Haziran 2021 Çarşamba 17:38
  • Sağlığınızı Tehdit Eden 5 Popüler Diyet!02 Haziran 2021 Çarşamba 17:02
  • Tükenmişliğe Karşı Etkili 10 Besin02 Haziran 2021 Çarşamba 16:32
  • Yaşam Kaynağımız Su Hakkında En Çok Merak Edilen 8 Soru02 Haziran 2021 Çarşamba 15:59
  • Sigarayı Bırakmaya Yardımcı 12 Etkili Öneri!02 Haziran 2021 Çarşamba 15:31
  • Ünal Üstel: “Önümüzdeki hafta Türkiye’den aşılar gelecek”02 Haziran 2021 Çarşamba 15:13
  • Skolyoz Hakkında Doğru Bilinen 10 Yanlış02 Haziran 2021 Çarşamba 15:01
  • Fibromiyalji erkeklerde de sık görülüyor!02 Haziran 2021 Çarşamba 14:35
  • Ekran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki kalitesini bozuyor02 Haziran 2021 Çarşamba 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti