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İsrail'de seçimi Netanyahu'nun partisi önde tamamladı

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İsrail'de dün yapılan parlamento seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Benyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı muhafazar Likud partisi birinci tamamladı.
İsrail'de seçimi Netanyahu'nun partisi önde tamamladı

İsrail'de dün seçmenler bir yıl dolmadan üçüncü kez sandık başına giderek oy verdi. Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başbakan Benyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı muhafazar Likud seçimi birinci tamamlayan parti oldu. Ancak Likud, 120 sandalyeden oluşan parlamentoda salt çoğunluğu sağlayamadı. Likud'un iktidarda kalabilmesi için sağcı partilerin desteğini sürdürmesi gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Likud 37, Mavi-Beyaz İttifakı ise 32 milletvekili çıkardı.

Netanyahu seçim sonuçları açıklandıktan sonra Twitter aracılığıyla seçmenlerine teşekkür etti. Netanyahu mesajında seçim sonuçlarını, "Büyük bir başarı" olarak tanımladı.

Netanyahu'nun rakibi, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Bruno Gantz ise seçmenlerinden sabırlı olmalarını istedi ve iktidar değişimi için gerekirse çok uzun bir yol kat etmeye hazır olduğunu söyledi.

İsrail'de daha önce yepılan iki seçimde de partiler tek başlarına hükümeti kurabilecek milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Bunun üzerine gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinden de sonuç elde edilememişti.

Netanyahu'nun resmi sonuçlar açıklandıktan sonra koalisyon kurmak için diğer partilerle görüşmeler yapması bekleniyor. Ancak en yakın rakibi, Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Gantz, seçimden önce yaptığı açıklamalarda hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılan Netanyahu ile kesinlikle koalisyon kurmayacaklarını ilan etmişti. 70 yaşındaki Netanyahu'nun davası iki hafta sonra Kudüs'te başlayacak.

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