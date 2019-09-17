İsrail'de seçimler sona erdi: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu kaybetti

İsrail merkezli üç kanal tarafından açıklanan sandık çıkış anketlerine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un liderliğindeki sağ ittifak, hükümeti kurmak için gereken 61 sandalyeyi kazanamadı.

İsrail'de bugün düzenlenen Knesset (parlamento) seçimlerinde oy verme işlemi geçtiğimiz saatlerde sona erdi.

Kanal 13 muhabiri Barak Ravid'in aktardığına göre, ülkenin üç büyük televizyon kanalı tarafından yayınlanan son sandık çıkış anketleri, Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağcı ittifakın kaybettiğini söylüyor.

Kanal 11'e göre ise, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki merkez sol Mavi-Beyaz İttifakı yüzde 33, Likud ise yüzde 31 oranında oy aldı.İsrail'de nisan ayında yapılan seçimlerin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud partisi ve diğer sağcı partilerin kurduğu ittifak, hükümeti kurmak için gerekli olan 61 sandalyeyi kazanamamış, ardından yeniden seçime gidilmesi yönünde karar alınmıştı.