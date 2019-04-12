İsrail’de seçimleri Netanyahu kazandı: Trump bayraklarıyla kutlandı

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre İsrail'de dün gerçekleşen genel seçimi Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud küçük bir oy farkıyla kazandı. Ancak Likud partisi, mecliste rakibi Mavi ve Beyaz hareketiyle 35'er koltuk sayısına sahip olacak.

Netanyahu sağ koalisyonla birlikte mecliste 65 koltuğa sahip olarak hükümet oluşturacak çoğunluğu sağlayabilecek durumda. İsrail'de hükümet kurabilmek için mecliste 120 koltuğun 61'ine sahip olmak gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden seçilen Netanyahu'yu telefonla kutlayan ilk lider oldu. Netanyahu ise Trump'a "İsrail'e olağanüstü desteği" için teşekkür etti.

Trump daha sonra Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Netanyahu'nun yeniden seçilmesinin "İsrail ve Filistin arasında barış ihtimalini kuvvetlendirdiğini" ileri sürdü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter'da yaptığı açıklamada Netanyahu'yu kutlayarak iki ülke arasındaki ortaklığın daha da gelişeceğini umduğunu belirtti.

Likud partisinin seçim kutlamalarında ise Trump bayraklarının sallandığı görüntülendi.