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İsrail'de üçüncü seçim: Sağ partilerin 'zaferi'; Netanyahu önde götürüyor

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İsrail'de bir yıl içinde üçüncü kez yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anket sonuçları belli oldu. Alınan verilere göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud şu an için 37 milletvekili ile yarışı önde bitiren taraf.
İsrail'de üçüncü seçim: Sağ partilerin 'zaferi'; Netanyahu önde götürüyor

İsrail'de bir yıl içinde üçüncü kez yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anket sonuçları belli oldu. Alınan verilere göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud şu an için 37 milletvekili ile yarışı önde bitiren taraf.

Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz ise sandık çıkış anketlerine göre 32 ila 34 milletvekili çıkardı.

Yine çıkış anketlerine göre mecliste Ortak Arap Listesi 14 ya da 15; ultra Ortodoks partiler Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas 16 ya da 17; milliyetçi İsrail Evimiz (Yisrael Beitenu) 6 ya da 7; sağ kanattan Yamina ittifakı 6 ya da 7; merkez sol Labour-Gesher-Meretz ise 6 ya da 7 sandalyeyle temsil edilecek.

Resmi sonuçların gün içinde açıklanması bekleniyor.

En yakın rakibi Benny Gantz'ın önünde olan Netanyahu son bir yıldaki üçüncü erken seçim sonunda zaferi elde etmiş görünüyor ancak parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı henüz netleşmiş değil.

Netanyahu'nun merkez sağ Likud Partisi ile onun milliyetçi ve dindar müttefik partileri parlamentoda 60 sandalye alıyor. Bu da salt çoğunluk için gerekli olan 61 sandalyeden sadece 1 eksik.

Netanyahu: Büyük bir zafer elde ettik

İlk sonuçlar sonrası açıklama yapan Neyanyahu, sonuçları büyük bir zafer olarak gördüğünü söyledi. Netanyahu, "Bütün beklentilere karşın bunun bir zafer olduğunu söylüyorum çünkü büyük güçlerin karşısında durduk, muhalefet halihazırda ölüm ilanımızı vermiş, Netanyahu döneminin bittiğini söylemişti" ifadelerini kullandı.

Çoğunluğu alamazsa dördüncü seçime gidilebilir

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle davaları devam eden Netanyahu'nun çoğunluğu elde ettiği takdirde elinin güçleneceği sanılıyor. Ancak çoğunluğu elde edemezse bir yıldır süren siyasi kilidin devam edeceği öngörülüyor. Bu durumda İsrail dördüncü kez erken seçime gitmek zorunda kalabilir.

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