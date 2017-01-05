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İsrail'de UNDP görevlisi beraat etti

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İsrail'de UNDP görevlisi beraat etti
İsrail Yüksek Mahkemesinin Hamas'a destek verdiği iddiasıyla yargılanan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) görevlisi Filistinli Vahid el-Berş hakkında beraat kararı verdiği bildirildi.

UNDP'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail yüksek mahkemesinin, Hamas'a destek verdiği iddiasıyla yargılanan Berş hakkında bugünkü beraat kararı verdiği, karara göre Berş'in 12 Ocak'ta serbest bırakılacağı belirtildi.

Açıklamada, UNDP'nin tam bir şeffaflık ve hesap verebilirlik kriterleri kapsamında Gazze'deki çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ile polis teşkilatının, Filistinli Berş'i (38), geçen ağustos ayının başlarında "görevini suistimal ederek Hamas'a destek verdiği" suçlamasıyla gözaltına aldığı belirtilmişti.

Hamas ise bu iddiaları yalanlayarak, UNDP'ten herhangi bir destek almadığını, İsrail'in suçlamalarının geçersiz ve asılsız olduğunu ifade etmişti.

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