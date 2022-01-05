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İsrail'de vakalar önceki haftaya göre yüzde 360 arttı

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İsrail'de son 24 saatte yaklaşık 12 bin kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 arttı.
İsrail'de vakalar önceki haftaya göre yüzde 360 arttı

İsrail'de son 24 saatte yaklaşık 12 bin kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 arttı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bir gün içinde 11 bin 978 yeni vaka tespit edilirken toplam ağır hasta sayısı 125'e yükseldi.

Ülkede Omicron varyantı giderek yayılıyor.

Vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 artarken, vaka sayılarının hafta başında 10 binin üzerine çıkmasıyla Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşılmıştı.

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