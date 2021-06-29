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İsrail'de Yeni Bir Antik İnsan Türü Keşfedildi

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İsrail'de çalışma yapan bilim insanları 100 bin yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış, daha önce bilinmeyen bir antik insan türü tespit ettiklerini açıkladı.
İsrail'de Yeni Bir Antik İnsan Türü Keşfedildi

İsrail'de çalışma yapan bilim insanları 100 bin yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış, daha önce bilinmeyen bir antik insan türü tespit ettiklerini açıkladı.

İsrail'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, 100 bin yıldan daha uzun bir süre önce birlikte yaşamış, daha önce bilinmeyen bir antik insan türü tespit ettiler.

Araştırmada, Ramla kenti yakınlarında ortaya çıkarılan kalıntıların, çok eski bir insan grubunun "son kurtulanlarından" birini temsil ettiğine inanıldığı bildirildi.

Buluntular, 140 bin ila 120 bin yıl önce yaşamış bir bireye ait kısmi bir kafatası ve çeneden oluşuyor.

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AVRUPAYA VE ASYA GÖÇMÜŞ OLABİLİRLER

Ekip üyeleri, bireyin daha önceki bir türden türediğini düşündüklerini belirtirken, türün yüz binlerce yıl önce bölgenin dışına çıkarak Avrupa'da Neandertallerin ve Asya'daki muadillerinin ortaya çıkmasına neden olmuş olabileceğini belirtti.

Yeni keşfedilen soya "Nesher Ramla Homo tipi" adı verilirken Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Hila May, keşfin insanın geçmiş hikayesini, özellikle de Neandertallerin nasıl ortaya çıktığına dair resmimizi yeniden şekillendirdiğini söyledi.

İLK ÜYELERİ 400 BİN YIL ÖNCE YAŞAMIŞ OLABİLİR

Ekip, Nesher Ramla Homo grubunun ilk üyelerinin yaklaşık 400 bin yıl önce Yakın Doğu'da bulunduğunu düşündüklerini aktarırken, yeni buluntular ile Avrupa'daki antik "Neandertal öncesi" gruplar arasındaki benzerlikleri olduğunu fark ettiklerini belirtti.

 

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