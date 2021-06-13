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İsrail'de yeni dönem!

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İsrail'de koalisyon hükümeti parlamentoda onaylandı; Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı son buldu
İsrail'de yeni dönem!

İsrail'de 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti güvenoyu alarak Binyamin Netanya'nun 12 yıl süren başbakanlık dönemini bitirdi.

Netanyahu ise siyaset yapmaya devam edeceğini ve bir gün tekrar iktidara geleceğini söyledi.

Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in öncülüğünde oluşturulan koalisyon hükümetinin güven oylaması İsrail Meclisi'nde yapıldı. Yeni kabine, 59'a karşı 60 vekilin oyu ile meclisin onayını aldı.

Oylama öncesi yapılan konuşmalarda Binyamin Netanyahu siyaset yapmaya devam edeceğini ve bir gün tekrar iktidar olacağını söyledi.

Başbakanlık koltuğunu devralacak ilk siyasi Yamina lideri Naftali Bennett, hükümetin bütün ülkeyi temsil edeceğini söyledi. Bennett, İsrail'in yeminli düşmanı oalrak nitelediği İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

 

Koalisyonun uzun soluklu olup olmayacağı merak konusu

Bennett-Lapid koalisyonu, Netanyahu karşıtlığında birleşmiş, farklı görüşlere sahip 8 partiden oluşuyor.

Hem sandalye sayısının kritik eşikte olması hem partilerin bazı konularda tamamen farklı görüşlere sahip olması nedeniyle İsrail'de koalisyonun ömrünün uzun soluklu olup olmayacağı tartışılıyor.

Bennett'in partisi Yamina aşırı sağ görüşleriyle öne çıkıyor ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini destekliyor.

Koalisyonun ortaklarından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ram) ise buna karşı çıkıyor. Bir diğer koalisyon ortağı Meretz ise sol blokta yer alan bir parti.

Bu nedenle koalisyon hükümetinin uzun soluklu olmayacağı ve bu yılın sonunda İsrail'in yeniden erken seçime gitmek zorunda kalabileceği yorumları yapılıyor.

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