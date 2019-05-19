İsrail'deki Eurovision finalinde Filistin bayrakları

İsrail'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nda İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu üyeleri de Filistin bayraklı atkı açarak zafer işareti yaptı.

İsrail'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nda İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu üyeleri de Filistin bayraklı atkı açarak zafer işareti yaptı. Sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın dansçılarından birisi de üzerinde Filistin bayrağı bulunan kostümle sahneye çıktı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na, İzlanda'yı 'Hatrio mun sigar' şarkısıyla temsil eden Hatari grubu damgasını vurdu. Puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı. Hatari grubunun Filistin bayraklı atkı açmasına yönelik Eurovision'dan henüz bir açıklama yapılmadı. ABD'li Madonna'nın verdiği mini konser sırasında ünlü şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünün arkasında yer alan Filistin bayrağıyla sahneye çıkması da gecenin en çok konuşulan anlarından oldu.