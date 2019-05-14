İsrail'deki Eurovision'da sahne alacak Madonna, boykotu reddetti

Cumartesi Tel Aviv'de düzenlenecek Eurovision'da mini konser verecek ABD'li pop kraliçesi, İsrail'i boykot hareketi BDS'nin ve pek çok Filistinlinin boykot çağrısına şu yanıtı verdi: Birilerinin siyasi gündemine uysun diye müzik yapmayı da insan hakları ihlallerine karşı sesimi çıkarmayı da asla bırakmam, dünyanın neresinde olursa olsun.

İlk yarı finali bu gece yapılacak ve finali cumartesi düzenlenecek olan 64. Eurovision Şarkı Yarışmasının evsahipliğini İsrail'in yapması siyasi tartışmaları beraberinde getirdi.

İsrail'e Boykot, Yatırım Yapmama, Yaptırım Girişimi'nin (BDS) öncülüğünde İsrail'in Filistinlilere yönelik Apartheid politikaları nedeniyle Eurovision'un boykot edilmesi çağrıları yapılırken, yarışma arasında mini konser vermeyi kabul eden Madonna eleştirilerin hedefinde.

'PAPA DON'T PREACH'DEN ESİNLENEN ÇAĞRI

Londra Filistin Eylem Grubu üyeleri, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları bir kliple Madonna'ya çağrı yaptı. ABD'li pop kraliçesinin 'Papa Don't Preach' şarkısının sözlerinin değiştirilerek kullanıldığı çağrıda, "Madonna sana bir tavsiye verelim, Madonna, Eurovision'a gitme, Madonna gitme, doğru kararı ver, Apartheid'ı boykot etmelisin" denildi.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM

İsrail'in son saldırılarında yıkılan Gazze'deki bir binanın enkazında Filistinli müzisyenler İsrail'in evsahipliğindeki Eurovision'un boykot edilmesi için konser verdi.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİNİN ANNESİNDEN MEKTUP

7 Nisan 2018'de Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' eylemlerini takip ettiği sırada İsrail güçleri tarafından öldürülen gazeteci Yasir Murteca'nın annesi Hayriyye, hem e-posta olarak hem de sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajda şöyle seslendi:

"Sayın Madonna, şüphesiz ki, sen beni tanımıyorsun, ancak oğlum Yasir'i tanıyorsundur. Onun hakkında mutlaka bir haber duymuşsundur. Belki de bu hikayeye inanmamışsındır. Yasir'in vefatından daha doğrusu öldürülmesi üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen ben bile hala inanamıyorum."

'PRESS' YAZMASINA RAĞMEN

"Oğlum kuş gibi hayalleriyle uzaklara uçmayı hayal eden bir foto muhabiriydi. İsrail'in Gazze halkına yönelik ihlallerini belgelemek için fotoğraf makinesini taşıyordu. 7 Nisan 2018'de Yasir de diğer gazeteciler gibi kaskı ve yeleğini giymiş, fotoğraf makinesini taşıyordu. İsrail, onun gazeteci olduğunu ve fotoğraf çekmek için orada olduğunu gayet iyi biliyordu. Ama acımasızca ona ateş ettiler. Kurşun bedenine girerek, kemiklerini parçaladı ve tüm hayallerini yarım bıraktı."

'KATİLLERİN SAHNESİNDE ŞARKI SÖYLEME'

"İsrail'e gitmeden önce oğlu öldürülen bir annenin yüreğindeki acıyı biraz düşünmelisin. Sayın Madonna, sana neden yazdığımı biliyor musun? Katillerin sahnesinde şarkı söylemeye karar verdiğin için yazdım. Barışın gerçek anlamını bilmeyen, yalnızca savaş dilinden anlayan bir devlette sevgi ve barış çağrıları yapmaya karar verdiğin için yazdım. Şarkıların, İsrail'in hayatını çaldığı oğlumu geri getirebilir mi?"

'ÖLDÜRÜLEN HER MASUM İÇİN KALBİMDEN BİR PARÇA KOPUYOR'

Eleştirilere yanıt veren Madonna ise İsrail'in evsahipliğindeki Eurovision'da sahne alma kararını 'kimsenin siyasi gündemine baş eğmeyeceği, siyasi emellerine alet olmayacağı' söylemiyle savundu.

Reuters'e açıklama gönderen 60 yaşındaki pop kraliçesi, insan haklarının bir bütün olarak savunucusu olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Birilerinin siyasi gündemine uysun diye müzik yapmayı da insan hakları ihlallerine karşı sesimi çıkarmayı da asla bırakmam, dünyanın neresinde olursa olsun. Bölgede masum insanlar her öldüğünde kalbimden bir parçanın koptuğunu belirtmek isterim. Bu tarihi çatışmadan fayda sağlayanların siyasi hedeflerine uyacak şekilde şiddet o kadar sık kışkırtılıyor ki. Bu korkunç yıkım döngüsünden tez zamanda çıkıp kurtulacağımızı ve barış için yeni bir yol yaratacağımızı umuyorum ve bunun için dua ediyorum."

KABBALA MÜRİDİNDEN TEL AVİV'E ÇIKARMA

40 koro üyesi, 25 dansçının yanısıra koreografi, sahne, ışık ve görsel şovdan sorumlu onlarca profesyonelin aralarında olduğu 135 kişilik bir grupla Tel Aviv'e gidecek olan ABD'li ikon popçu, haziran ayında piyasaya çıkacak 'Madame X' albümünden 2 şarkı seslendirecek.

Yahudiliğin mistik bir formu olan Kabbala'nın müridi olan Madonna, dünya turu kapsamında 2009 ve 2012'de de İsrail'de konser vermişti.

Bir şarkısının adını verdiği 'Ray of Light' vakfı, dünya çapında sosyal adalet ve kadınların güçlendirilmesi kampanyaları yürütürken Filistinliler için de bir dizi projeyi destekliyor.

BİBİ'NİN KUDÜS HESABI TUTMADI

Geçen yıl İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'nin birinci gelerek bu yıl ülkesine gelmesini sağladığı Eurovision'u, Başbakan Benyamin Netanyahu, Kudüs'te düzenlemeye kalktı, ama boykot duvarına toslayınca Tel Aviv'e razı geldi.