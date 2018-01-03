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İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

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İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız
İsrail Nüfus, Göç ve Sınır Birimi, sığınma başvuruları sonuçsuz kalan Afrikalılıları sınır dışı etme sürecini 1 Ocak'ta başlattı.

Ülkeden ayrılmayı reddeden göçmenler süresiz olarak hapsedilirken, onları çalıştıran işverenler de para cezasına çarptırılacak.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de büyük çoğunluğu Eritreli ve Sudanlı olmak üzere yaklaşık 35 bin Afrikalı yetişkin ve bu kişilerin ülkede doğan 5 bin çocuğu yaşıyor.

Bu yetişkinlerin çoğu 3 ayda bir yeniletmek zorunda oldukları geçici vizelerle ülkede kalıyor.

Bir kez daha vizelerini yeniletmeye çalıştıklarında göçmenlere, vizelerinin son kez yenileneceği ve süresi bitmeden önce ülkeden ayrılmaları gerektiği söylenecek.

İsrail, gönderilen Afrikalıları kabul etmeleri için Uganda veya Ruanda ile anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın detayları açıklanmamıştı.

Haaretz, anlaşma kapsamında İsrail'in Ruanda hükümetine sığınmacı başına 5 bin dolar ödeyeceğini yazdı.

Kendi istekleriyle ayrılanlara 3 bin 500 dolar
Kendi istekleriyle ülkeden ayrılanlara kişi başına 3 bin 500 dolar verilecek.

Holot Gözaltı Merkezi'nde tutulan 970 göçmen ve Saharonim Hapishanesi'nde tutulan 450 göçmenin de ülkeden ayrılmaya zorlanacağı bildiriliyor.

Ülkedeki insan hakları örgütleri ise karara karşı çıkıyor.

Sınır dışı etme sürecinin yılda 86,5 milyon dolara mâl olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda İsrail'den ayrılan Afrikalılar daha çok kendi ülkelerine ya da diğer Afrika ülkelerine giderken, son iki yılda bir değişim gözlendiği belirtiliyor.

Buna göre çoğu Afrikalı başta Kanada olmak üzere Batı ülkelerine göç ediyor.

2017'nin ilk 9 ayında ülkeden ayrılan Afrikalıların yüzde 64'ünün Batı ülkelerine, yüzde 20'sinin Uganda ve Ruanda'ya, yüzde 16'sının Eritre ve Sudan'a gittiği kaydediliyor.

Geçen yıl İsrail'den toplam 3 bin 300 Afrikalı ayrılmıştı.

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