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İsrail’den dünyada bir ilk… Corona tatbikatı yapacaklar

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Corona virüsü salgını ile mücadelesi dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen İsrail, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
İsrail’den dünyada bir ilk… Corona tatbikatı yapacaklar

Corona virüsü salgını ile mücadelesi dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen İsrail, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

İsrail, corona virüsünde yeni ve daha ölümcül dalgalara karşı hazır olup olmadığını test etmek için dünyanın ilk Covid tatbikatını gerçekleştirecek. Savaş tatbikatları formatında olan Covid tatbikatını, Kudüs’teki Ulusal Yönetim Merkezi’nde Başbakan Naftali Bennett yönetecek.

Hükümetin ve ulusal ajansların kapasitesinin ‘Omega’ varyantına karşı kapasitesinin sınanacağı belirtilirken, hükümetten yapılan açıklamada ülkede yeni bir varyant tespit edilmediği bilgili paylaşıldı.

‘TÜM SENARYOLARA HAZIR OLMALIYIZ’

Ülkenin dördüncü dalga içinde ve Delta varyantından çıkış sürecinde olduğunu belirten Başbakan Bennett, “Buna karşın corona virüsüyle mücadele devam ediyor. Tatbikatlar yaparak kendimizi sınamaya devam ediyoruz. Durumu yakından takip etmeli ve tüm senaryolara karşı hazır olmalıyız” dedi.

İsrail’de Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre çarşamba günü 475 yeni vaka kayıtlara geçtiği belirtildi.

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