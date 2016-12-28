İsrail’den enerji inisiyatifi

Eğer enerji toplantısı yapılırsa, Cenevre’deki görüşmelerle aynı zamana denk geleceğine dikkat çekildi...

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in, Avrupa Komisyonu Enerji ve İklim Değişikliği Komiseri Miguel Arias Canete ile Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İtalya Enerji Bakanlarına 2017 yılının başında enerji konulu bir görüşme yapılması yönünde davet gönderdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, İsrail basınında çıkan bilgilere göre görüşmenin ana konusunun, İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki doğalgazı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan aracılığıyla İtalya’ya ulaştıracak denizaltı boru hattının maliyeti olduğunu yazdı.

İsrail televizyonunun yorumuna göre Steinitz, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son üçlü görüşmede İsrail ve Türk yetkililerin İsrail yataklarını Türk kıyılarıyla bağlayacak boru hattı inşasına ilişkin ortak planlarından bahsetmesi nedeniyle endişelerini dile getirmesi üzerine inisiyatif üstlendi.

Rum Enerji Bakanlığı yetkililerinin, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in davet aldığını doğruladığını ancak konuyla ilgili bir ayrıntı vermediğini kaydeden gazete, İsrail’in bu inisiyatifinin, eğer enerji toplantısı yapılırsa, Cenevre’deki görüşmelerle aynı zamana denk geleceğine dikkat çekti.