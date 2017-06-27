İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail ordusunun, Gazze'de bazı noktalara roket ve top ateşiyle saldırdığı bildirildi.

İsrail ordu sözcüsü Ovijaa Odraei'nin Gazze'den İsrail'e roket atıldığını iddia ettiği açıklamasının ardından İsrail uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze'nin batısı ile Refah'ın kuzeyindeki iki mevzisinin yanı sıra Gazze'nin merkezinde boş bir alanı vurdu.

Odraei, İsrail'in saldırısına ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerine ait uçakların Gazze'nin kuzey ve güneyinde Hamas'a ait noktaları vurduğunu, hava saldırılarının Gazze'den Şair Negev bölgesine atılan rokete karşılık vermek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sözcü Odraei, Gazze'nin Hamas'ın hakimiyetinde olması hasebiyle İsrail'e yapılan her türlü saldırı girişiminden sorumlu olduğunu belirtti.

"İSRAİL GERİLİMİ TIRMANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de bazı noktalara roket ve top ateşiyle saldırılarında sadece hasar oluştuğu duyuruldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra da söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum ise yaptığı açıklamada, "İsrail, direnişe ait noktaları hedef almak ve gerilimi tırmandırmak için gerekçe olarak Gazze'den roket atıldığını iddia etti. Bu, İsrail'in tehlikeli ve bilinen bir oyunudur." ifadelerini kullandı.

Berhum, bu tür gerilimi tırmandırıcı ve Filistin halkının canına kasteden fiillere devam edilmesine karşı uyarıda bulundu.

Odraei tarafından yapılan açıklamada, Gazze'den atıldığı iddia edilen roketin Şair Negev yakınında boş bir alana düştüğü kaydedilmişti.