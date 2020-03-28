İsrail’den Güney Kıbrıs’a Solunum Cihazı Güney Kıbrıs’tan İsrail’e İse Klorokin

Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki işbirliğinin, koronavirüsün yayılmasının önlenmesinde de geliştirildiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, koronavirüse karşı verilen mücadele çerçevesinde İsrail’in Güney Kıbrıs’a 50 adet solunum cihazı, Güney Kıbrıs’ın ise İsrail’e klorokin ilacı göndereceğini yazdılar.

Gazete bu konunun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ele alındığını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis ile Rivlin’in koronavirüs konusunda ülkelerindeki son durumu ele aldıklarını belirtti.

Kusios, Anastasiadis’in, İsrail Cumhurbaşkanı’nın, İsrail’e klorokin gönderilmesi talebine olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Kusios, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’in de Anastasiadis’in solunum cihazı talebine olumlu karşılık verdiğini belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde ayrıca Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına dayanarak, Çin’den Güney Kıbrıs’a tıbbi teçhizat ve tüketim malzemeleri getirilmesi amacıyla charter sefer yapılması konusunda hazırlıkların yapıldığını da yazdı.