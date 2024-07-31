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SON DAKİKAİsrail, Beyrut'ta Hizbullah komutanını hedef alan bir saldırı yaptı

İsrail'den Haniye açıklaması: Suikast hakkında yorum yapmayacağız, artan gerilimin sorumlusu İran!

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"İran'ın oluşturduğu tehdidin farkındayız bu durumla her gün karşı karşıyayız ve sınırlarımızı koruyacağız"
İsrail'den Haniye açıklaması: Suikast hakkında yorum yapmayacağız, artan gerilimin sorumlusu İran!

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Tahran'da uğradığı suikast sonucu ölen Haniye'ye ilişkin İsrail'in yorum yapmayacağını açıkladı. Sözcü Mencer, bölgede artan gerilimden İran'ı sorumlu tuttu.

Mencer düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, İran'ın başkenti Tahran'da Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin "yorum yapmayacaklarını" belirtti.

Bölgede artan gerilimden "eylemleriyle İran'ın sorumlu olduğunu" savunan Mencer, kuzeyde yeniden güvenliliği tesis etmek için çalışacaklarını ifade etti.

" İran'ın oluşturduğu tehdidin farkındayız"

Mencer, İran'dan gelecek herhangi bir saldırı endişesi taşıyıp taşımadıkları sorusuna, "Biz 7 cephede de yüksek alarm durumundayız. İran'ın oluşturduğu tehdidin farkındayız bu durumla her gün karşı karşıyayız ve sınırlarımızı koruyacağız" cevabını verdi.

"Hamas anlaşmayı reddetti" iddiası
 

İsrail'in dün Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda Lübnan Hizbullahı'nın "ikinci adamı Fuad Şükür'ü hedef aldıklarını" belirten Mencer, Hizbullah'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sivillerin hayatını kaybettiği füze saldırısından sorumlu olduğunu iddia etti.

Mencer, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşması müzakereleri için istekli olduklarını savunarak "bunun askeri baskıyla sağlanabileceğini, Hamas'ın anlaşmayı reddettiğini" öne sürdü.

Haniye suikastı

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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