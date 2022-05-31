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İsrail’den İran’a suçlama: Gizli dokümanları çaldılar

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün yaptığı videolu açıklamayla, İran'ın Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (IAEA) belge çaldığını ve bu belgeleri nükleer soruşturmalardan kaçınmak için kullandığını ileri sürdü.
İsrail’den İran’a suçlama: Gizli dokümanları çaldılar

ABD merkezli medya kuruluşu Wall Street Journal, Çarşamba günü yayınladığı haberinde, İran’ın 20 yıl önce gizli IAEA belgelerine eriştiği ve bu belgelerdeki bilgileri kullanarak İran’ın geçmişteki nükleer silah çalışmalarını örtbas etmek için kullandığını belirtmişti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün yaptığı videolu açıklamayla konuya değinerek bir dizi belge gösterdi. Bennett, bu belgelerin Farsça yazılmış olduğunu ve İran İstihbarat Bakanlığı tarafından gizli olarak damgalandığını ileri sürdü.

NOTU, İRAN ESKİ SAVUNMA BAKANI FAKHRİZADEHİN YAZDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Söz konusu belgelerin İsrail tarafından birkaç yıl önce ele geçirildiğini ve bazı belgeler üzerinde üst düzey İranlı yetkililerinin el yazısı notlar olduğunu belirten Bennett, bu notların daha önceki Savunma Bakanı Fakhrizadehe ait olduğunu öne sürdü. Bennett belge üzerindeki notta Er ya da geç, onlar (IAEA) bize soracak ve onlara (göstermek için) kapsamlı bir göstermelik hikâyeye ihtiyacımız olacak yazdığını ileri sürdü.

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