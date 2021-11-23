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İsrail'den "İran'ın nükleer anlaşması bizi bağlamaz" mesajı

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakere sürecindeki uluslararası anlaşmanın kendilerini bağlamayacağını, eylemsel özgürlüklerini koruyacaklarını belirtti.
İsrail'den "İran'ın nükleer anlaşması bizi bağlamaz" mesajı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakere sürecindeki uluslararası anlaşmanın kendilerini bağlamayacağını, eylemsel özgürlüklerini koruyacaklarını belirtti.

Bennett, İsrail'deki Reichman Üniversitesi'nin düzenlediği bir panelde yaptığı konuşmada, "İran tehdidine karşı bu kadar yatırım yaptıktan sonra nelerin başarıldığının ve bu çabanın yeniden ayarlanmasının değerlendirilmesi gerektiğini" kaydetti.

Ülkesinin güçlü ekonomi, siber beceri ve uluslararası meşruiyet gibi alanlardaki avantajını İran'ın zayıflıklarına karşı kullanması gerektiğini dile getiren Bennett, "İran, İsrail'i kuşattı. İran'ın Kudüs Gücü'nün yönlendirdiği teröristleri avlamak, bu hiç mantıklı değil. Kaynağa inmeliyiz." diye konuştu.

Bennett, füze, siber beceri, lazer ve daha çeşitli teknolojilerle ülkesinin güçlenmesi gerektiğini, bu sayede şüpheye ve İsrail'i sınama arzusuna yer kalmayacağını belirtti.

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