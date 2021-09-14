İsrail’den Yunanistan’a giden uçak düştü

İsrail'in başkenti Telaviv'den hareket ederek Yunanistan'a gitmekte olan Cessna 172 tipi uçak Aydın'ın Kuşadası ilçesi karşısındaki Sisam (Samos) Adası yakınlarında denize düştü.

İsrail'in başkenti Telaviv'den hareket ederek Yunanistan'a gitmekte olan Cessna 172 tipi uçak Aydın'ın Kuşadası ilçesi karşısındaki Sisam (Samos) Adası yakınlarında denize düştü. Dün gece saatlerinde meydana gelen uçak kazasıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA ENKAZA ULAŞILDI

Kurtarma çalışmalarına 4 Yunan sahil güvenlik ve bir Frontex botu ile balıkçılar da katıldı. Düşen uçağın enkazına ulaşılırken Yunanistan sahil güvenlik ekipleri enkazdan iki kişinin cansız bedenini çıkarttı. İki kişinin cenazesi daha sonra Sisam Adası'na götürüldü. Uçakta başka yolcuların olma ihtimaline yönelik bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ölen iki kişinin İsrail haberleşme Bakanlığı'ndan emekli müdür Haim Garon ile eşi Esti Garon oldukları açıklandı. Uçağın düşüş nedeni açıklanmadı.