  • BIST 1.461
  • Altın 490,037
  • Dolar 8,3059
  • Euro 10,0812
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' operasyonu başlatıldı

» »
Gazze'deki direniş grupları, İsrail ile gerginliğin tırmanmasıyla eş zamanlı olarak 'Kudüs'ün Kılıcı' adını verdikleri operasyonları başlattıklarını duyurdu.
İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' operasyonu başlatıldı

Fetih Hareketi dışında Gazze'deki silahlı kanada sahip direniş gruplarını çatısı altında barındıran Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada, Kudüs Kılıcı savaşı çerçevesinde, işgal güçlerine ait Gazze'nin kuzeyindeki bir askeri zırhlı aracın vurulduğu ve Kudüs'e roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Tel Aviv çevresine ve işgal edilmiş topraklar üzerindeki düşman mevzilerine yoğun roket atışı yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanı, mukaddesatımıza ve halkımızın evlatlarına saldırıya ısrar etmemesi konusunda daha önce uyarmıştık. Ancak, ne caydıranı ne de vicdanı olan zulmünde devam etti. Bundan dolayı, hesabının faturasını ödeme vakti geldi. Tüm gücümüzü, halkımızın evlatlarını her yerde himaye etmek için üst üste koyduk ve getirisi ne olursa olsun onlardan hiçbir zaman yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Her nerede olurlarsa olsunlar, bizim silahımız tüm halkımızın silahıdır"

 

Kudüs ve Gazze'deki çatışmalar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin öldüğünü, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:56
  • İsrail polisi yine kan döktü: 90 yaralı09 Mayıs 2021 Pazar 17:12
  • Arap Birliği Olağanüstü Toplanıyor, Gündem Filistinlilere Yönelik Saldırılar09 Mayıs 2021 Pazar 10:26
  • İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate müdahale etti: 10 yaralı09 Mayıs 2021 Pazar 08:44
  • İran'da cumhurbaşkanlığı seçim maratonnu 11 Mayıs'ta başlayacak08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:20
  • ABD'den hem İsrail hem de Filistin tarafına 'sükuneti sağlama' ve 'şiddete son verme' çağrısı08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:40
  • Libya Temsilciler Meclisi: Batılı 5 Ülkenin Seçimlere İlişkin Açıklaması İç İşlerimize Müdahaledir08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:02
  • İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya girerek cemaate saldırdı08 Mayıs 2021 Cumartesi 08:26
  • Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı07 Mayıs 2021 Cuma 21:24
  • BM Yetkilisi, Suriye'nin Bir Bölgesinde Kimyasal Savaş Ajanının Tespit Edildiğini Açıkladı07 Mayıs 2021 Cuma 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti