 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.040
  • Altın 144,807
  • Dolar 3,6784
  • Euro 3,8891
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

İsrail'i boykot edenlere seyahat yasağı

» »
İsrail'i boykot edenlere seyahat yasağı
İsrail parlamentosu (Knesset), İsrail'e ekonomik, kültürel veya akademik boykot çağrısı yapanların ülkeye girişini engelleyen bir yasa tasarısına onay verdi.

İsrail parlamentosu (Knesset), İsrail’i, kurumlarını ve Yahudi yerleşimleri dahil onun kontrolündeki bölgeleri boykot eden yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girmesine yasak getiren tasarıyı 28'e karşı 46 oyla onayladı.

Tasarının yasalaşması halinde, bilerek ve belli bir amaç dahilinde İsrail’in boykot edilmesi hakkında kamuoyuna çağrıda bulunan, elindeki yetki ve sorumluluğu İsrail’e karşı siyasal ve ekonomik kısıtlamalar için kullananlar veya boykota dolaylı olarak neden olanlara vize ya da oturma izni verilmeyecek.

'KANUN, SADECE İSRAİL KARŞITLARINI HEDEF ALIYOR'Tasarı, İsrail'de geçici izinle yaşayan Filistinlileri de kapsadı.

 

Tasarının ne zaman yasalaşacağı ve yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netleşmezken, Haaretz gazetesi, tasarı yasalaşsa da, İçişleri Bakanlığı'nın bazı özel durumlarda istisnai kararlar alabileceğini bildirdi.

Kulanu Partisi Milletvekili Roy Folkman’ın gazeteye verdiği bilgiye göre, tasarının esas hedefi BDS (Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi) gibi hareketler. “Kanun, herhangi bir şekilde İsrail hakkında olumsuz konuşmuş bir kişiyi hedef almayacak" diyen Folkman, asıl hedefin İsrail’e karşı olan organizasyonlar ve çalışanları olduğunu savundu.

BOYKOT, TECRİT VE YAPTIRIMLAR HAREKETİ (BDS) KİMDİR?BDS, İsrail üzerinde siyasi, ekonomik, akademik ve kültürel alanlarda baskı oluşturulması hedefiyle 2005 yılında kurulmuştu. İsrail'in boykot edilmesini savunan yaklaşık 200 Filistinli sivil toplum kuruluşu harekete destek vermişti.

 

İsrail'e bir dizi ambargo uygulanması için uluslararası çalışmalar yürüten küresel düzeydeki hareketin hedefleri arasında, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son verilmesi, İsrail'in Arap-Filistinli vatandaşlarına tam eşitlik sağlanması ve Filistinli sığınmacıların geri dönüş haklarına saygı duyulması bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • IŞİD, Tabka Barajı'nı patlatırsa yüzlerce köy sular altında kalabilir'06 Mart 2017 Pazartesi 13:41
  • IŞİD'le savaşan Irak güçleri Dicle üzerinde ikinci bir köprüyü ele geçirdi06 Mart 2017 Pazartesi 13:00
  • Suriye sınırında Fetih el Şam şüphelisi yakalandı06 Mart 2017 Pazartesi 12:42
  • Pakistan-Afganistan sınırında üç karakola saldırı06 Mart 2017 Pazartesi 11:28
  • Gazzeli çocuklar Japonya'daki felaketi unutmadı06 Mart 2017 Pazartesi 10:18
  • Yemen'de hastaneler acil durum ilan etti!06 Mart 2017 Pazartesi 09:34
  • İsrail'de 4 bin yıl öncesine ait mezarlık bulundu06 Mart 2017 Pazartesi 09:29
  • Ürdün 15 kişiyi idam etti05 Mart 2017 Pazar 13:36
  • Ürdün'de 15 kişi idam edildi04 Mart 2017 Cumartesi 12:32
  • Musul'da 'kimyasal silah kullanıldı' iddiası04 Mart 2017 Cumartesi 11:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti