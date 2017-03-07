İsrail'i boykot edenlere seyahat yasağı

İsrail parlamentosu (Knesset), İsrail'e ekonomik, kültürel veya akademik boykot çağrısı yapanların ülkeye girişini engelleyen bir yasa tasarısına onay verdi.

İsrail parlamentosu (Knesset), İsrail’i, kurumlarını ve Yahudi yerleşimleri dahil onun kontrolündeki bölgeleri boykot eden yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girmesine yasak getiren tasarıyı 28'e karşı 46 oyla onayladı.

Tasarının yasalaşması halinde, bilerek ve belli bir amaç dahilinde İsrail’in boykot edilmesi hakkında kamuoyuna çağrıda bulunan, elindeki yetki ve sorumluluğu İsrail’e karşı siyasal ve ekonomik kısıtlamalar için kullananlar veya boykota dolaylı olarak neden olanlara vize ya da oturma izni verilmeyecek.

'KANUN, SADECE İSRAİL KARŞITLARINI HEDEF ALIYOR'Tasarı, İsrail'de geçici izinle yaşayan Filistinlileri de kapsadı.

Tasarının ne zaman yasalaşacağı ve yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netleşmezken, Haaretz gazetesi, tasarı yasalaşsa da, İçişleri Bakanlığı'nın bazı özel durumlarda istisnai kararlar alabileceğini bildirdi.

Kulanu Partisi Milletvekili Roy Folkman’ın gazeteye verdiği bilgiye göre, tasarının esas hedefi BDS (Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi) gibi hareketler. “Kanun, herhangi bir şekilde İsrail hakkında olumsuz konuşmuş bir kişiyi hedef almayacak" diyen Folkman, asıl hedefin İsrail’e karşı olan organizasyonlar ve çalışanları olduğunu savundu.

BOYKOT, TECRİT VE YAPTIRIMLAR HAREKETİ (BDS) KİMDİR?BDS, İsrail üzerinde siyasi, ekonomik, akademik ve kültürel alanlarda baskı oluşturulması hedefiyle 2005 yılında kurulmuştu. İsrail'in boykot edilmesini savunan yaklaşık 200 Filistinli sivil toplum kuruluşu harekete destek vermişti.

İsrail'e bir dizi ambargo uygulanması için uluslararası çalışmalar yürüten küresel düzeydeki hareketin hedefleri arasında, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son verilmesi, İsrail'in Arap-Filistinli vatandaşlarına tam eşitlik sağlanması ve Filistinli sığınmacıların geri dönüş haklarına saygı duyulması bulunuyor.