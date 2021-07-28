İsrail’in 2022 savunma bütçesi açıklandı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Maliye Bakanı Avigdor Liberman ve Savunma Bakanı Benny Gantz dün akşam bir araya gelerek, hazırlanmakta olan bütçe yasası çerçevesinde savunma tesisi bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Maliye Bakanı Avigdor Liberman ve Savunma Bakanı Benny Gantz dün akşam bir araya gelerek, hazırlanmakta olan bütçe yasası çerçevesinde savunma tesisi bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı.

İsrail Savunma Bakanlığı’nın 2022 bütçesi yaklaşık 58 milyar NIS (yaklaşık 17.828 milyar dolar) olarak açıklandı. Satın alma anlaşmaları kapsamında, İsrail silahlı güçleri IDFin tehditlere göre donatılması ve güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı ifade edildi. Bütçe, İsrail parlamentosu Knessette onaya sunulacak.