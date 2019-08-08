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İsrail'in Ay'a Çakılan Uydusu, Dünya Dışı İlk Koloniyi Kurmuş Olabilir

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Gelen bilgilere göre İsrail'in Ay'a çakılan uydusunun içinde hayatta kalıp kalmayacağı soru işareti olan binlerce su ayısı bulunuyordu. Su ayıları ya da diğer adıyla tardigradlar, hemen her koşulda hayatta kalabilmeleriyle biliniyorlar.
İsrail'in Ay'a Çakılan Uydusu, Dünya Dışı İlk Koloniyi Kurmuş Olabilir

Tardigrad ya da su ayısı, mikroskobik ölçekte ve neredeyse her ortamda yaşayabilen bir canlı olarak biliniyor. Bugüne kadar yaşanan ve canlıların büyük kısmının yok olmasına sebep olan beş büyük yok oluştan da sağ çıkan bu küçük cengaverler, Ay’da yaşayan ilk canlılar olabilir. 

ABD merkezli Arch Mission Foundation, bu canlılardan binlercesini İsrail’in kutu uydusu Behersheet’e yüklemişti. Derneğin amacı ise gelecekte gezegenimizin yaşanmaz hale gelmesi ihtimaline karşılık yaşanabilir başka gezegenler bulmak. 

Behersheet, görevini tamamlamakta başarısız olmuş ve Ay’a inmek yerine çakılmıştı. Arch Mission Foundation’ın kurucusu Nova Spivack, “Bizim kargomuz, o görevden sağ çıkan tek şey olabilir” açıklamasında bulundu. 

Tardigrad (Su Ayısı) nedir?

 

Bu ölmek nedir bilmeyen canlı türünün yaşı konusunda tartışmalar olsa da türün 520 milyon yıl ile 100 milyon yıl arası bir süre önce ortaya çıktığı düşünülüyor. Su ayıları olarak da bilinen tardigradlar, 150 derece ile -272 derece arasındaki sıcaklıklarda yaşayabiliyor.

 

 

Uzmanlara göre su ayılarının Ay’da hayatta kalmalarının önünde bir engel yok. Ay’da yaşamın önündeki iki engel olan atmosfersizlik ve radyasyon, bu küçük canlıları etkilemiyor. Öte yandan, bu canlıların Ay yüzeyine yayılıp üremesi de mümkün değil. Kendini adeta dondurup hayatta kalan su ayıları, yeniden yaşama dönmek için suya ihtiyaç duyuyor.

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