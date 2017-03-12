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İsrail'in "ezan yasağı" yasa tasarısına tepkiler

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İsrail'in "ezan yasağı" yasa tasarısına tepkiler
İsrail'in, ülkede ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısı İsrail'de yaşayan binlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi.

İSRAİL'DEKİ BİNLERCE ARAP, "EZAN YASAĞI" YASA TASARISINI PROTESTO ETTİ

 İsrail'in, ülkede ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısı İsrail'de yaşayan binlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi.

İsrail Radyosu'nun haberine göre, Kabul beldesinde gerçekleşen gösteriye katılanlar İsrail'in Araplara yönelik izlediği "ırkçı" politika karşıtı sloganlar attı. Yasa tasarısına tepki olarak ezan okuyan göstericiler, üzerinde "Ezan sizin zulmünüzden daha büyüktür" ve "Ezanlar susturulamayacak" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'de ezanın 23.00-07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, çarşamba günü İsrail meclisinde yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. Tasarının, yasalaşması için iki oturumda daha onaylanması gerekiyor.

İsrail yönetimi, hapishanelerdeki Müslümanlara da bazen ezan yasağı uyguluyor.

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